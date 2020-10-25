Bartın Üniversitesinde HSYS belgesi süreci
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Bartın Üniversitesinde HSYS belgesi süreci

25.10.2020 16:45 | Son Güncelleme: 25.10.2020 16:48
Bartın Üniversitesinde HSYS belgesi süreci

Bartın Üniversitesinde, Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) uzmanlarınca incelemede bulunulduğu bildirildi.

Bartın Üniversitesinde, Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) uzmanlarınca incelemede bulunulduğu bildirildi.

Bartın Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, "TS 1381 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi (HSYS) Belgesi" için başvuru yapıldığı belirtildi.

Başvurunun ardından TSE'den gelen uzman ekip tarafından Bartın Üniversitesi kampüslerinde incelemelerde bulunuldu.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde her alanda önemli çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Pandeminin ilk ortaya çıktığı andan itibaren akademik ve idari insan kaynağı ile öğrencileri virüs tehlikesinden korumak için ciddi önlemler aldıklarını kaydeden Uzun, "Bir yandan bilimsel faaliyetler ve eğitim-öğretim süreçlerinin etkin ve dinamik olarak yürütülmesi için çalışırken diğer yandan hijyen konusunda sistematik ve sürdürülebilir bir süreç yürüttük. Bu noktada TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi belgesi alma yolunda önemli bir yol kat ettik." dedi.

Etkin ve sürdürülebilir bir yöntemle devam edilen çalışmaları HSYS belgesi ile taçlandırmak istediklerini kaydeden Uzun, şöyle devam etti:

"Küresel bir salgın olan Kovid-19 ile mücadelede Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerinin sağlık güvenliğini arttırmak amacıyla başlattığımız çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar ve alınan önlemleri, Türk Standartları Enstitüsü tarafından, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi belgesi ile taçlandırmak istiyoruz. Hijyen ve sanitasyona yönelik etkin ve sürdürülebilir çalışmalarımız bu noktada TSE'den gelen uzman ekip tarafından da yerinde gözlemlendi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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