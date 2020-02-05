Bartın Üniversitesinde "Felsefe Doktora Programı" açıldı

05.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:16

Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde "Felsefe Doktora Programı" açıldı.



Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde "Felsefe Doktora Programı" açılmasına yönelik teklif Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun görüldü.



Önümüzdeki akademik yıl ilk öğrencilerini alacak programın hayırlı olmasını dileyen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Yükseköğretim Kurulumuz tarafından belirlenen Ülkemizin doktoralı insan gücünü arttırmaya yönelik hedefe katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz" dedi.



Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinde iç ve dış paydaşların katılımı ile 2019-2023 Stratejik Planının hazırlandığı ve konulan hedefler doğrultusunda kararlı adımlar atıldığının altını çizerek, "Bartın Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planında yer alan hedeflerimizden biri de lisansüstü program sayımızı arttırmak ve Ülkemizdeki nitelikli insan kaynağına katkı sunmaktır. Bu doğrultuda lisansüstü program sayımızı ve öğrenimin niteliğini sürdürülebilir bir şekilde arttırmaya devam ediyoruz. Gerçekleştirilen araştırma, inceleme ve eğitim-öğretim faaliyetleriyle akılcı ve eleştirel düşünebilen uzmanlar ile akademisyenler yetiştirerek, bilim dünyasına değer katıyoruz. Bu düşüncelerle, Felsefe Doktora Programının hayırlı olmasını diliyorum. Yeni YÖK anlayışıyla birlikte politikalar belirleyen, bunu uygulamaya koyan ve yenilikçi girişimleriyle her zaman yanımızda olan Yükseköğretim Kurulumuzun Saygıdeğer Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'a ve tüm YÖK üyelerimize de destekleri için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İHA