Bartın Üniversitesinde çevrim içi "Kovid-19'da Hasta Bakımı ve Acil Müdahale" sempozyumu
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Bartın Üniversitesinde çevrim içi "Kovid-19'da Hasta Bakımı ve Acil Müdahale" sempozyumu

Bartın Üniversitesinde çevrim içi 'Kovid-19'da Hasta Bakımı ve Acil Müdahale' sempozyumu
Anadolu Ajansı / Akif Yaman - Haberler | Güncel

Bartın Üniversitesinde çevrim içi "Kovid-19'da Hasta Bakımı ve Acil Müdahale" sempozyumu düzenlendi.

Bartın Üniversitesinde çevrim içi "Kovid-19'da Hasta Bakımı ve Acil Müdahale" sempozyumu düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunca ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı olarak görev yapan Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Derya Unutmaz ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahu Pakdemirli'nin katılımıyla düzenlenen sempozyumda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hasta bakımı ve acil müdahale konuları ele alındı.

Prof. Dr. Unutmaz, sempozyumda Kovid-19 ve aşılara genel bakış konularına değindi.

Koronavirüs aşı çalışmalarının hızlı sonuçlanacağını önceden tahmin ettiklerini belirten Unutmaz, "Koronavirüsle mücadelede aşılar çok etkili. Bu aşılar bizi yıllarca koruyacaktır. Türkiye de bu aşıları kullanıyor. Kovid-19 virüsüyle ilgili aşı çalışmalarının hızlı sonuçlanacağını tahmin ediyorduk çünkü kendi bağışıklığımızın virüse karşı çok etkili bağışıklık geliştirdiğini gördük. HIV/AIDS çalışmalarında 3-5 yılda elde edebildiğimiz sonuçları, koronavirüs konusunda 3-4 ayda gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Unutmaz, Kovid-19'a karşı çok iyi bağışıklık oluştuğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Virüs o kadar rahat tanınıyor ki yüzde 95 oranında enfekte olan kişiler, hiçbir şey yapmasalar bile kendiliğinden iyileşiyor. Bunun da sebebi, tamamen bağışıklık sisteminin bu virüse karşı çok iyi çalışmasıdır. Biz ise bu duruma alışkındık çünkü 'koronavirüsün kuzeni' diyebileceğimiz SARS/MERS virüsüne karşı uzun yıllar çalışmalar yapıyorduk."

Doç. Dr. Pakdemirli ise Kovid-19 hastası naklinde kullanılan ambulanslar, ambulans uçaklar ve kapalı alan filtreleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Felaket olaylarında sağlık personelinin güvenliğini sağlamanın, maruz kalanların hayatlarını kurtarmak kadar önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Sağlık personeli, kendilerini korumak için kişisel koruyucu ekipman kullanmalıdır. Bu noktada ülkemizde Sağlık Bakanlığımız Kovid-19 kapsamında kara, hava, deniz ve demir yollarında alınacak önlemlerle ilgili çok başarılı organizasyonla çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sempozyuma, Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından 2 bin 400 kişi katılım sağladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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