Bartın Üniversitesi, uluslararası yayın sayısıyla 24'üncü sıraya yerleşti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bartın Üniversitesi, uluslararası yayın sayısıyla 24'üncü sıraya yerleşti

Bartın Üniversitesi'nin, uluslararası yayın sayısı dikkate alınarak yapılan devlet üniversiteleri sıralamasında 108 üniversite arasından 24'üncü sıraya yerleştiği bildirildi.

Bartın Üniversitesi, uluslararası yayın sayısıyla 24'üncü sıraya yerleşti
23.07.2020 14:21 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:24

Bartın Üniversitesi'nin, uluslararası yayın sayısı dikkate alınarak yapılan devlet üniversiteleri sıralamasında 108 üniversite arasından 24'üncü sıraya yerleştiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, devlet üniversitelerinin "Web Of Science" aracılığıyla uluslararası saygın indekslerde yapmış oldukları yayınlara ait göstergeler bağımsız bir haber portalında yayımlandı. Yapılan sıralamaya göre 2017'de 107 devlet üniversitesi arasında 69'uncu sırada, 2018'de 107 devlet üniversitesi arasında 44'üncü sırada yer alan Bartın Üniversitesi, geçen yıl öğretim üyesi başına düşen yayın sıralamasında 108 üniversite arasından 24'üncü sıraya yerleşti.

Yapılan sıralamaya göre 2017'de 125 uluslararası yayını bulunan Bartın Üniversitesi, 2018'de bu sayıyı 178'e, 2019'da ise 257'ye çıkarmayı başardı. Böylece 3 yılda yayın sayısını 2 kattan fazla arttırmayı başaran akademik insan kaynağı, 2018'den 2019'a kadar olan bir yıllık periyotta ise yayın sayısını yüzde 45 arttırdı.

"Web Of Science" aracılığıyla uluslararası saygın indekslerde yapılan yayınlara ait göstergelere göre Bartın Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi' kapsamında ihtisaslaşma alanına alınan 15 yükseköğretim kurumu arasından 3'üncü sırayı aldı.

Karadeniz Bölgesinde yer alan 18 devlet üniversitesi arasında yapılan değerlendirme de ise Bartın Üniversitesi 2'nci sırada yer alma başarısı gösterdi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite olarak 2019-2023 Stratejik Planı'nda belirlenen hedeflere kararlı bir şekilde yürüdüklerini ve sürdürülebilir bir gelişim göstererek, bilimsel anlamda da aldıkları başarılarla yetkinliklerini ortaya koyduklarını söyledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Ekonomi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor Ekonomi
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi 3. Sayfa
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti Politika
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı Ekonomi
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı Güncel
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğu iddiaları asılsız
Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğu iddiaları asılsız
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Bazı kanser türlerini belirtiler görülmeden tespit eden kan testi geliştirildi
Bazı kanser türlerini belirtiler görülmeden tespit eden kan testi geliştirildi
Web WhatsApp kullananların mesajlarına her yerden erişilebilir
Web WhatsApp kullananların mesajlarına her yerden erişilebilir
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu
TFF'den yayıncı kuruluş açıklaması: Kalan ödemeler sezon sonunda tamamlanacak
TFF'den yayıncı kuruluş açıklaması: Kalan ödemeler sezon sonunda tamamlanacak
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Kurban Bayramı öncesi tescilli Sivas bıçağına yoğun talep var
Kurban Bayramı öncesi tescilli Sivas bıçağına yoğun talep var
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle tartışma konusu olan kanun teklifi ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle tartışma konusu olan kanun teklifi ertelendi
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Süper Lig ekiplerinin forma sponsorluk gelirlerinin toplamı, Manchester City'nin göğüs sponsorluğu kadar
Süper Lig ekiplerinin forma sponsorluk gelirlerinin toplamı, Manchester City'nin göğüs sponsorluğu kadar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Han Meral Akşener Pınar Gültekin Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Merve Boluğur Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Rıza Çalımbay Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Muğla Antalya Beşiktaş Diyarbakır
Şu an buradasınız: Bartın Üniversitesi, uluslararası yayın sayısıyla 24'üncü sıraya yerleşti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 14:28:24. #1.14#
title