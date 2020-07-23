Bartın Üniversitesi, uluslararası yayın sayısıyla 24'üncü sıraya yerleşti Bartın Üniversitesi'nin, uluslararası yayın sayısı dikkate alınarak yapılan devlet üniversiteleri sıralamasında 108 üniversite arasından 24'üncü sıraya yerleştiği bildirildi.

Bartın Üniversitesi'nin, uluslararası yayın sayısı dikkate alınarak yapılan devlet üniversiteleri sıralamasında 108 üniversite arasından 24'üncü sıraya yerleştiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, devlet üniversitelerinin "Web Of Science" aracılığıyla uluslararası saygın indekslerde yapmış oldukları yayınlara ait göstergeler bağımsız bir haber portalında yayımlandı. Yapılan sıralamaya göre 2017'de 107 devlet üniversitesi arasında 69'uncu sırada, 2018'de 107 devlet üniversitesi arasında 44'üncü sırada yer alan Bartın Üniversitesi, geçen yıl öğretim üyesi başına düşen yayın sıralamasında 108 üniversite arasından 24'üncü sıraya yerleşti.

Yapılan sıralamaya göre 2017'de 125 uluslararası yayını bulunan Bartın Üniversitesi, 2018'de bu sayıyı 178'e, 2019'da ise 257'ye çıkarmayı başardı. Böylece 3 yılda yayın sayısını 2 kattan fazla arttırmayı başaran akademik insan kaynağı, 2018'den 2019'a kadar olan bir yıllık periyotta ise yayın sayısını yüzde 45 arttırdı.

"Web Of Science" aracılığıyla uluslararası saygın indekslerde yapılan yayınlara ait göstergelere göre Bartın Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi' kapsamında ihtisaslaşma alanına alınan 15 yükseköğretim kurumu arasından 3'üncü sırayı aldı.

Karadeniz Bölgesinde yer alan 18 devlet üniversitesi arasında yapılan değerlendirme de ise Bartın Üniversitesi 2'nci sırada yer alma başarısı gösterdi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite olarak 2019-2023 Stratejik Planı'nda belirlenen hedeflere kararlı bir şekilde yürüdüklerini ve sürdürülebilir bir gelişim göstererek, bilimsel anlamda da aldıkları başarılarla yetkinliklerini ortaya koyduklarını söyledi.

Kaynak: AA