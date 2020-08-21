Bartın Üniversitesi TÜBİTAK Öğrenci Projelerinde Türkiye ikincisi oldu
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Bartın Üniversitesi TÜBİTAK Öğrenci Projelerinde Türkiye ikincisi oldu

Bartın Üniversitesi, "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı" kapsamında proje sunan 99 üniversite arasında kabul edilen 27 projesiyle ikinci oldu.

Bartın Üniversitesi TÜBİTAK Öğrenci Projelerinde Türkiye ikincisi oldu
21.08.2020 17:14 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:17

Bartın Üniversitesi, "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı" kapsamında proje sunan 99 üniversite arasında kabul edilen 27 projesiyle ikinci oldu.

Proje kültürünün yaygınlık kazanması için belli aralıklarla "Proje Hazırlama ve Geliştirme" eğitimlerinin verildiği Bartın Üniversitesinde öğrencilerin başarıları her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yıl "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı" kapsamında desteklenen proje sayısında ilk 5'te yer alan Bartın Üniversitesi, bu yıl desteklenen 27 projesi ile 99 üniversite arasında ikinci oldu.

Projelerden 16'sı Fen Fakültesi, 4'ü Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 4'ü Eğitim Fakültesi, 2'si Sağlık Bilimleri Fakültesi ve 1'i ise Bartın Orman Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlandı.

"Öğrencilerimizin gelişimi her zaman önceliğimiz oldu"

Üniversitenin merkezinde öğrencilerin olduğunu ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sürekli gelişimini ve yetkinliklerinin artması her zaman önceliğimiz olmuştur. Onları mezun ederken donanımlı bireyler olmaları için tüm personelimizle birlikte ciddi çaba sarf ediyoruz. Gerek ders ortamında gerek ise ders dışı eğitim ve faaliyetlerle onların en iyi şekilde geleceğe hazırlanmanın gayretindeyiz. Bu noktada 27 öğrencimizin kabul edilen TÜBİTAK 2209-A projesi için mutluluk duymaktayım. Kabullerin dışındaki diğer verilere baktığımızda üniversitemiz başvuru sayısı bakımından 51 başvuru ile proje sunan 99 üniversite arasında 5'inci, desteklenme oranı olarak %52,94 oranla 50 ve üzeri proje sunan üniversiteler arasında 1'inci sırada yer aldı. Yıldan yıla artan başarı grafiğimiz bize gösteriyor ki elde ettiğimiz derecelerin hiçbirisi tesadüf değildir. İnanıyorum ki yaptıkları çalışmalarla bizleri her zaman gururlandıran öğrencilerimiz, ülkemizin gelecek hedeflerine giden yolda ciddi adımlar atacak ve geleceğimize değer katacaktır. Bu düşüncelerle öğrencilerimizin geleceğe dönük projeler üretmeleri noktasında destekleyerek kendilerini kanıtlama imkanı sunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Tribünde değil odağında ol anlayışıyla hareket ediyoruz"

Rektör Uzun, proje hazırlayan öğrencileri ve onların danışmanlarını tebrik ederek, "Öğrencilerimize, 'Tribünde değil, odağında ol' anlayışıyla hareket ediyor ve onlara çok çeşitli bilimsel, sportif ve kültürel etkinlikle, derslerle sınırlı olmayan öğrenme ortamları sunuyoruz. Bu yaklaşımın sonucunda öğrencilerimiz daha mezun olmadan karşılaşabilecekleri her duruma hazır oluyorlar. Bu doğrultuda gösterdikleri gayretlerden dolayı proje hazırlama ve sunma başarısı gösteren tüm öğrencilerimizi ve onlara destek olan danışman hocalarımızı tebrik ediyorum. Projeleri kabul edilen öğrencilerimi kutluyor, başarının katlanarak artmasını diliyorum. Son olarak, proje kültürünün Üniversitemiz geneline yaygınlaştırılmasına yönelik katkılarından dolayı proje sunan tüm öğrencilerimize ve danışmanlıklarını yürüten Hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İHA

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