Bartın Üniversitesi TÜBİTAK öğrenci araştırma projelerinde 4'üncü oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bartın Üniversitesi TÜBİTAK öğrenci araştırma projelerinde 4'üncü oldu

Bartın Üniversitesi TÜBİTAK öğrenci araştırma projelerinde 4'üncü oldu
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın Üniversitesi, "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı" kapsamında kabul edilen 58 projeyle Türkiye'de 4'üncü oldu.

Bartın Üniversitesi, "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı" kapsamında kabul edilen 58 projeyle Türkiye'de 4'üncü oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, destek programı kapsamında 2020 yılı ikinci dönemde 105 proje önerisinin sunulduğu Bartın Üniversitesinde 58 proje kabul edildi.

Böylece üniversite, bir önceki döneme göre iki kattan fazla artırdığı öğrenci projelerinde istikrarlı yükselişini devam ettirerek Türkiye'de 4'üncü sırada yer almayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, elde edilen başarılardan duyduğu mutluluğu ifade ederek, öğrenciler başta olmak üzere akademik ve idari insan kaynağını gayretleri dolayısıyla tebrik etti.

Her sene artan proje sayılarıyla sürdürülebilir gelişim hedeflerini gerçekleştirmenin kıvancını yaşadıklarını vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Bartın Üniversitesi olarak tüm bileşenlerimizle dinamik, yetenekli, toplumun ihtiyaçlarına ve gerçeklerine hakim nesiller yetiştirmek için büyük gayret gösteriyoruz. 'Üreten Türkiye' hedefinde öğrencilerimizi merkeze alan bir yapıda eğitim-öğretim süreçlerini yönetiyoruz. 'Tribünde değil odağında ol' anlayışıyla proje tabanlı öğrenme süreçlerine ayrı önem atfediyoruz. Bu noktada TÜBİTAK öğrenci projelerinde yıldan yıla artan başarı grafiğimiz bize gösteriyor ki, elde ettiğimiz dereceler tesadüf değildir. İnanıyorum ki yaptıkları çalışmalarla bizleri her zaman gururlandıran öğrencilerimiz, ülkemizin gelecek hedeflerine giden yolda ciddi adımlar atacak ve geleceğimize değer katmaya devam edeceklerdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

Sosyal medya akımına uyan AK Partili vekil fena hata yaptı! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı
Sosyal medya akımına uyan AK Partili vekil fena hata yaptı! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı
Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını yüzde 89.7 olarak açıkladı
Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını yüzde 89.7 olarak açıkladı
Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor
Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Engin Özkoç Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Gomes Diego Caner Erkin Serdar Aziz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bartın Üniversitesi TÜBİTAK öğrenci araştırma projelerinde 4'üncü oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 13:52:34. #1.15#

title