Bartın Üniversitesi Rektörü Uzun, TÜBİTAK'a proje sunan öğrencilerle buluştu

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı" kapsamında proje sunan ve ülkede 4'üncü olmayı başaran 105 öğrenci ve danışmanlarıyla bir araya geldi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı" kapsamında proje sunan ve ülkede 4'üncü olmayı başaran 105 öğrenci ve danışmanlarıyla bir araya geldi.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantıda öğrencileri ve onlara destek veren akademisyenleri tebrik eden Uzun, proje hazırlama ve geliştirme kültürünün tabana yayılması doğrultusunda belirli periyotlarla verilen eğitimlerin elde edilen başarılarda önemli bir yeri olduğuna değindi.

Üniversite olarak sürdürülebilir bir gelişim hedeflediklerini kaydeden Uzun, "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında 2019 yılı ikinci dönemde 32 projeyle üniversiteler arasında 5'inci olan üniversitemiz, salgın sürecine rağmen 2020 yılının birinci döneminde desteklenen 27 projeyle Türkiye'de ikinci olmuştu. Sonuçları yeni açıklanan 2020 yılı ikinci dönemde ise 58 projemiz kabul edildi. Böylece üniversitemiz, bir önceki döneme göre iki kattan fazla arttırdığı öğrenci projelerinde de istikrarlı yükselişini devam ettirerek Türkiye'de 4'üncü sırada yer almayı başardı. Hedefimiz sürdürülebilir bir gelişim ile geleceğimize değer katmaya devam etmek." diye konuştu.

Bartın Üniversitesinin tüm bileşenleriyle ülkenin geleceği için durmadan çalışmaya devam ettiğini ve üniversite olarak öğrencileri en iyi şekilde geleceğe hazırlamanın gayreti içinde olduklarını da anlatan Uzun, "Tüm çalışmalarımızın merkezine aldığımız öğrencilerimizle her an yeni bir şeyler öğrenmeye, yarının projelerinin gerçekleşmesi için çalışıyoruz. 'Tribünde değil odağında ol' anlayışıyla proje tabanlı öğrenme süreçlerine ayrı bir önem atfediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı