Bartın Üniversitesi Rektörü Uzun, TÜBİTAK'a proje sunan öğrencilerle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Bartın Üniversitesi Rektörü Uzun, TÜBİTAK'a proje sunan öğrencilerle buluştu

Bartın Üniversitesi Rektörü Uzun, TÜBİTAK'a proje sunan öğrencilerle buluştu
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı" kapsamında proje sunan ve ülkede 4'üncü olmayı başaran 105 öğrenci ve danışmanlarıyla bir araya geldi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı" kapsamında proje sunan ve ülkede 4'üncü olmayı başaran 105 öğrenci ve danışmanlarıyla bir araya geldi.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantıda öğrencileri ve onlara destek veren akademisyenleri tebrik eden Uzun, proje hazırlama ve geliştirme kültürünün tabana yayılması doğrultusunda belirli periyotlarla verilen eğitimlerin elde edilen başarılarda önemli bir yeri olduğuna değindi.

Üniversite olarak sürdürülebilir bir gelişim hedeflediklerini kaydeden Uzun, "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında 2019 yılı ikinci dönemde 32 projeyle üniversiteler arasında 5'inci olan üniversitemiz, salgın sürecine rağmen 2020 yılının birinci döneminde desteklenen 27 projeyle Türkiye'de ikinci olmuştu. Sonuçları yeni açıklanan 2020 yılı ikinci dönemde ise 58 projemiz kabul edildi. Böylece üniversitemiz, bir önceki döneme göre iki kattan fazla arttırdığı öğrenci projelerinde de istikrarlı yükselişini devam ettirerek Türkiye'de 4'üncü sırada yer almayı başardı. Hedefimiz sürdürülebilir bir gelişim ile geleceğimize değer katmaya devam etmek." diye konuştu.

Bartın Üniversitesinin tüm bileşenleriyle ülkenin geleceği için durmadan çalışmaya devam ettiğini ve üniversite olarak öğrencileri en iyi şekilde geleceğe hazırlamanın gayreti içinde olduklarını da anlatan Uzun, "Tüm çalışmalarımızın merkezine aldığımız öğrencilerimizle her an yeni bir şeyler öğrenmeye, yarının projelerinin gerçekleşmesi için çalışıyoruz. 'Tribünde değil odağında ol' anlayışıyla proje tabanlı öğrenme süreçlerine ayrı bir önem atfediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

Hırsız karga ev sahibinin ruhu bile duymadan balkondaki yumurtaları çaldı
Hırsız karga ev sahibinin ruhu bile duymadan balkondaki yumurtaları çaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Engin Özkoç Fahrettin Altun Antonio Guterres
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bartın Üniversitesi Rektörü Uzun, TÜBİTAK'a proje sunan öğrencilerle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 11:52:25. #1.15#

title