Bartın Üniversitesi Rektörü Uzun, Milli Eğitim Bakanı Özer'i ziyaret etti

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile bakan yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy'u ziyaret etti.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile bakan yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy'u ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Uzun, Milli Eğitim Bakanlığında bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Bakan Özer'i ziyaret eden Uzun, Bartın Üniversitesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Milli Eğitim bakan yardımcıları Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy'u da ziyaret eden Uzun, olası iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Uzun, bilimin ışığında parlak bir gelecek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Üniversite olarak ülkenin kalkınmasına katkı sunmaya yönelik hedefleri doğrultusunda çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda tüm bileşenlerimizle birlikte, geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızın ve gençlerimizin hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler olması için durmadan çalışıyoruz. Bilgi toplumunun tüm gerekliliklerini yerine getiren, kültürel değerlerimiz ile evrensel değerlere saygılı, özgüvenli, girişimci, gayretli ve yenilikçi bireylerin kazandırılması için gayretlerimiz katlanarak artacaktır. Milli Eğitim Bakanımız sayın Mahmut Özer'e nazik ilgileri, destekleri ve bizleri yüreklendiren değerlendirmeleri için şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bakan yardımcılarımız sayın Petek Aşkar ve sayın Sadri Şensoy hocalarımıza da yakın ilgileri için teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı