Bartın Üniversitesi online seminerlerle aday öğrencilere tanıtıldı Bartın Üniversitesi, online seminerlerle aday öğrencilere tanıtıldı.

Bartın Üniversitesi, online seminerlerle aday öğrencilere tanıtıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversite tercihi yapacak adaylar için süreci kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" etkinliğinde, öğretim elemanları aday öğrencilerle bir araya geldi.

Bartın Üniversitesi'nin de yer aldığı etkinlikte 81 ilden öğrenciler sanal fuardaki standı ziyaret ederek, eğitim fırsatları hakkında bilgiler aldı.

Fuar kapsamında Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Burçin Kef tarafından bir seminer verilerek, katılımcılara Bartın Üniversitesi'ndeki yurt dışı öğrenim ve staj olanakları hakkında bilgiler verildi.

Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aslı Çillioğlu Karademir tarafından verilen seminerde ise öğrencilere kariyer planlamaları konusunda verilen destekleri anlattı.

Kaynak: AA