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Bartın Üniversitesi öğrencisi Hasret Bozkurt, milli takımı madalyaya taşıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bartın Üniversitesi öğrencisi Hasret Bozkurt, milli takımı madalyaya taşıdı

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hasret Bozkurt'un Avrupa Gençler Judo Şampiyonası altın skor müsabakasında rakibini yenmesi sonucu finale çıkan Türk Milli Takımı gümüş madalya ile ikincilik kupasının sahibi oldu.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hasret Bozkurt'un Avrupa Gençler Judo Şampiyonası altın skor müsabakasında rakibini yenmesi sonucu finale çıkan Türk Milli Takımı gümüş madalya ile ikincilik kupasının sahibi oldu.

Lüksemburg'da gerçekleştirilen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda, Milli Takımımız gümüş madalya ve ikincilik kupasıyla kürsüye çıktı. Kapanışı Karma Takımlar müsabakasıyla yapılan şampiyonada Milli Takım tarihinde bu kategoride ilk Avrupa ikinciliğini elde edildi.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hasret Bozkurt ile birlikte Özlem Yıldız, Habibe Afyonlu, Hilal Öztürk, Ömer Kemal Aydın, Umalt Demirel, Ahmet Çuhadar, İbrahim Halil Özmen'den oluşan karma takım ilk turda Macaristan karşısında; 4-1 üstünlük sağladı.

Çeyrek final müsabakasında Almanya karşısında tatamiden 4-2 üstünlükle ayrılan ay yıldızlı ekip, yarı finale Rusya ile 3-3 kaldı. Altın skor müsabakasında Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hasret Bozkurt, rakibini ipponla yendi ve takımını finallere taşıdı. Final mücadelesinde Fransa ile karşılaşan Türk Milli Takımı, Avrupa ikincisi olarak kupanın sahibi oldu.

Milli Takım oyuncularını elde ettikleri bu önemli başarı için tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin başarılı sporcularından biri olan Hasret Bozkurt'un da yer aldığı milli takımımız tarihte bir ilki gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı. Öğrencimiz Hasret Bozkurt'un Avrupa Gençler Judo Şampiyonası altın skor müsabakasında rakibini yenmesi sonucu finale çıkan Milli Takımımız gümüş madalya ile ikincilik kupasının sahibi oldu. Bu düşüncelerle öğrencimiz Hasret Bozkurt ile birlikte milli takımımız tüm sporcularını ve teknik heyetini kutluyor, başarılarının artarak devamını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BARTIN

Bartın Üniversitesi öğrencisi Hasret Bozkurt, milli takımı madalyaya taşıdı

Bartın Üniversitesi öğrencisi Hasret Bozkurt, milli takımı madalyaya taşıdı

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Haber: Bartın Üniversitesi öğrencisi Hasret Bozkurt, milli takımı madalyaya taşıdı - Haberler Spor
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