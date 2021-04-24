Bartın Üniversitesi öğrencisi Ekrem Öztürk, Avrupa ikincisi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bartın Üniversitesi öğrencisi Ekrem Öztürk, Avrupa ikincisi oldu

Bartın Üniversitesi öğrencisi Ekrem Öztürk, Avrupa ikincisi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcu Ekrem Öztürk, Polonya'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcu Ekrem Öztürk, Polonya'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcu Ekrem Öztürk, ikincilik kürsüsüne çıktı.

Grekoremen 55 kiloda yarışan milli sporcu Öztürk, çeyrek final karşılaşmasında Ermeni Rudik Mkrtchyan, yarı finalde de Belaruslu Artsiom Katsar'ı mağlup ederek finale çıkmıştı. Finalde, Rus Emin Sefershaev ile karşılaşan Öztürk, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Elde ettiği başarılardan dolayı milli sporcuyu tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi'nin başarılı sporcularından biri olan Ekrem Öztürk, Avrupa ve dünya üçüncülüğünün ardından yeni bir başarıya daha imza attı. Polonya'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi'nde 24 farklı branşta 171 milli sporcunun olduğunu da hatırlatarak "Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri 'tribünde değil, odağında ol' anlayışla bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınması için büyük gayret sarf ediyor. Sürdürülebilir bir gelişim göstererek her geçen gün kendimizi yeniliyor ve yeni başarılarla geleceğe yürüyoruz. Akademik ve sportif alanda elde ettiğimiz kazanımlar Üniversitemizin tercih edilebilirliğine de pozitif olarak yansıyor. Bu düşüncülerle bizleri yakından takip ederek iyi dileklerini ileten Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın şahsında tüm YÖK Üyelerimize verdikleri destekten dolayı müteşekkirim. Ayrıca şehrimizdeki birlikteliğin oluşmasındaki gayretleri ve Bartın'ımızın kalkınmasına yönelik teşviklerinden dolayı Valimiz Sinan Güner'e, Milletvekilimiz Yılmaz Tunç'a, gösterdikleri iş birliğiyle desteklerini esirgemeyen tüm il yöneticilerimize, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür ederim." şeklinde konuştu. - BARTIN

Bartın Üniversitesi öğrencisi Ekrem Öztürk, Avrupa ikincisi oldu
Bartın Üniversitesi öğrencisi Ekrem Öztürk, Avrupa ikincisi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Muslera Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Thodex Kripto Paralar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bartın Üniversitesi öğrencisi Ekrem Öztürk, Avrupa ikincisi oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 22:56:34. #1.15#

title