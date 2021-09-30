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Bartın Üniversitesi öğrencisi Dilara Uçan'dan 3 madalya

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bartın Üniversitesi öğrencisi Dilara Uçan'dan 3 madalya

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcu Dilara Uçan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 1 altın ile 2 gümüş madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcu Dilara Uçan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 1 altın ile 2 gümüş madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcu Dilara Uçan, Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Kadınlar 76 kiloda yarışan Dilara Uçan, silkmede 127 kiloyla altın, koparmada 101 kilo ve toplamda 228 kiloluk dereceleriyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Elde ettiği başarıdan dolayı genç sporcu Dilara Uçan'ı tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Her geçen gün alınan madalyalar ile adından daha çok söz ettiren Spor Bilimleri Fakültemizde her gün daha iyiye ulaşma azmi taşıyan tüm bileşenlerimiz durmadan çalışmaya devam ediyor. Türk sporuna değer katmak için gösterdiğimiz gayret gelen başarı haberler iyle taçlanmakta ve bizler için önemli bir motivasyon oluyor. Öğrencilerimiz katıldıkları her organizasyonda aldıkları başarılarla ülkemizi ve Üniversitemizi en iyi şekilde temsil ediyor, geleceğe sağlam adımlarla yürümeye devam ediyor. Bu düşüncelerle elde ettiği başarılardan dolayı öğrencimiz Dilara Uçan'ı canı gönülden kutluyorum. Başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum. Öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösteren tüm bileşenlerimize de gösterdikleri gayret dolayısıyla teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BARTIN

Bartın Üniversitesi öğrencisi Dilara Uçan'dan 3 madalya

Bartın Üniversitesi öğrencisi Dilara Uçan'dan 3 madalya

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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