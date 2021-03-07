Bartın Üniversitesi öğrencisi Burhan Akbudak, İtalya'da ikinci oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Burhan Akbudak, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Matteo Pellicone Ranking Series Güreş Turnuvası'nda ikincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Burhan Akbudak, İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Uluslararası Matteo Pellicone Ranking Series Güreş Turnuvası'nda önemli bir başarıya daha imza attı. Grekoromen Stil 82 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Akbudak, gümüş madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi öğrencileri Polonya'da Türkiye'yi temsil edecekler

Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takımı'nda kendi sıkletinde en iyi dereceyi yapan Akbudak, aynı zamanda 19-21 Nisan 2021 tarihinde Polonya'nın Varşova kentinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye de hak kazandı. Böylece 55 kiloda Ekrem Öztürk'ün ardından gelen bu başarı ile Varşova'da ülkemizi temsil edecek Bartın Üniversitesi öğrencisi sayısı ikiye çıkmış oldu.

Rektör Uzun, genç sporcuları tebrik etti

Aldığı başarılardan dolayı Burhan Akbudak'ı tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Üniversitemizin genç sporcularından başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Sadece ulusal müsabakalarda değil, uluslararası müsabakalarda da adlarından bahsettiren öğrencilerimiz, ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Bu doğrultuda İtalya'da düzenlenen bu önemli turnuvada gümüş madalya almaya hak kazanan milli sporcumuz Burhan Akbudak'ı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki Polonya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda da diğer bir değerli sporcumuz Ekrem Öztürk ile birlikte önemli başarılar elde ederek bizleri gururlandırmaya devam edeceklerdir" ifadelerini kullandı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı