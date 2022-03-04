Bartın Üniversitesi öğrencisi Berfin Gülce Altuncu, Türkiye Şampiyonu oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Berfin Gülce Altuncu, Türkiye Üniversiteler Ünilig Güreş Şampiyonasında altın madalya almayı başardı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Berfin Gülce Altuncu, Türkiye Üniversiteler Ünilig Güreş Şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıkarak Dünya Üniversitelerarası Güreş Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonada başarılı sporcu Altuncu, 50 kiloda tüm rakiplerini geçerek altın madalyaya uzandı.

Birincilik kürsüsüne çıkan başarılı sporcuyu tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Bartın Üniversitesi olarak 'Sürdürülebilir gelişim ve kalite' ekseninde elde ettiğimiz başarıları sportif alanda da göstermeye devam ediyoruz. Alanında yetkin akademik ve idari insan kaynağımız ile yetiştirdiğimiz gençlerimizle Türk sporuna değer katıyoruz. Hedefimiz her gün daha iyiye ulaşma azmi ile başarılarımızı sürdürebilir kılmak ve tüm bileşenlerimizle geleceğe kararlı adımlar atmaya devam etmek. Bu doğrultuda Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Berfin Gülce Altuncu'yu aldığı başarıdan dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN