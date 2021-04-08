Bartın Üniversitesi öğrencisi Berfin Altun'dan bronz madalya

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Berfin Altun, Avrupa Halter Şampiyonası'nda silkmede bronz madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Berfin Altun, Avrupa Halter Şampiyonası'nda silkmede bronz madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Berfin Altun, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Kadınlar 71 kiloda yarışan 21 yaşındaki milli sporcu silkmede 121 kiloluk derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu. Koparmada 88 kilo kaldıran Berfin Altun, toplamda ise 209 kiloya ulaştı.

Milli halterciyi başarılarından dolayı kutlayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Çok sayıda milli sporcunun tercihi olan Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi'nin Antrenörlük Bölümü 1. sınıf öğrencisi Berfin Altun aldığı başarıyla bizleri gururlandırdı. Sadece ulusal müsabakalarda değil, uluslararası müsabakalarda da adından bahsettiren genç sporcumuz, gelecekte ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğini de göstermiş oldu. Bu düşüncelerle Avrupa üçüncüsü olan milli haltercimizi tebrik ediyor, başarılarının katlanarak artmasını temenni ediyorum" dedi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı