Bartın Üniversitesi öğrencisi Bartu Akdemir, İşitme Engelliler Dünya Güreş ikincisi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bartın Üniversitesi öğrencisi Bartu Akdemir, İşitme Engelliler Dünya Güreş ikincisi oldu

Bartın Üniversitesi öğrencisi Bartu Akdemir, İşitme Engelliler Dünya Güreş ikincisi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Bartu Akdemir, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya almayı başardı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Bartu Akdemir, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya almayı başardı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda gençler serbest stilde milli sporcular, 4 gümüş ve 2 bronz madalya aldı. Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Bartu Akdemir'in de yer aldığı müsabakalarda Türkiye, ülke sıralamasında ikinci oldu. Gösterdiği performansla gümüş madalya alarak dünya ikincisi olmayı başaran milli güreşçi Akdemir ise milli takıma önemli bir katkı sundu.

Başarılı sporcu Bartu Akdemir'i tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, elde edilen başarılara azim, istek ve çok çalışarak ulaşıldığını söyledi.

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi'nde 24 farklı branşta 171 milli sporcunun öğrenimlerine devam ettiğini de hatırlatarak "Bartın Üniversitesi olarak Türk sporunun marka değerine katkılar sunacak bir eğitim-öğretim stratejisi uyguluyoruz. Akademik ve idari insan kaynağımızla durmadan çalışıyor ve nitelikli bireyler yetiştirmek için gayret gösteriyoruz. Geriye dönüp baktığımızda pek çok başarıyı görüyor ve bu başarılara yenilerini eklemenin kıvancını yaşıyoruz. 'Birlikte başarıyoruz' anlayışla tüm bileşenlerimizle geleceğe yürüyoruz. Bu düşüncelerle elde ettiği başarılardan dolayı öğrencimiz Bartu Akdemir'i tekrar kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BARTIN

Bartın Üniversitesi öğrencisi Bartu Akdemir, İşitme Engelliler Dünya Güreş ikincisi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Derin Toparlak'tan Rusya'da tarihi şampiyonluk
Derin Toparlak'tan Rusya'da tarihi şampiyonluk
Son dakika haberleri... Milli sporcu Derin Toparlak, CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre su üstünde altın madalya kazandı.
Son dakika haberleri... Milli sporcu Derin Toparlak, CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre su üstünde altın madalya kazandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Gündeş Ajda Pekkan Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Mostafa Mohamed Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bartın Üniversitesi öğrencisi Bartu Akdemir, İşitme Engelliler Dünya Güreş ikincisi oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 14:17:06. #1.16#

title