Bartın Üniversitesi öğrencilerine yurt dışı eğitim ve staj olanakları anlatıldı
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Bartın Üniversitesi öğrencilerine yurt dışı eğitim ve staj olanakları anlatıldı

23.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:16
Bartın Üniversitesi öğrencilerine yurt dışı eğitim ve staj olanakları anlatıldı

Bartın Üniversitesi'nde çevrimiçi düzenlenen 'Erasmus ile Kariyerine Yön Ver' etkinliği ile Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkedeki 46 üniversiteden 182 bölüme yapılabilecek öğrenim hareketliliği ve yurt dışında staj yapabilme konularında bilgiler verildi.

Bartın Üniversitesi'nde çevrimiçi düzenlenen 'Erasmus ile Kariyerine Yön Ver' etkinliği ile Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkedeki 46 üniversiteden 182 bölüme yapılabilecek öğrenim hareketliliği ve yurt dışında staj yapabilme konularında bilgiler verildi.

Bartın Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen etkinlik öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kariyer Merkezi'nden Öğretim Görevlisi Pelin Su Altan'ın moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte Erasmus Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ahmet Yirmibeş tarafından yurt dışı öğrenim hareketliliği ve yurt dışında staj yapabilme konularında bilgiler verildi.

Bartın Üniversitesi'nin 19 Avrupa Birliği (AB) ülkesindeki 46 üniversiteden 182 bölüm ile Erasmus kapsamında öğrenim hareketliliğini içeren anlaşmalar yaptığını ifade eden Yirmibeş, "Erasmus+ programları öğrencilerimizin eğitim ve çalışma yaşamında mesleki gelişim, kültürel etkileşim, yeni beceriler kazanma, problem çözme, yabancı dil becerilerini geliştirme gibi çağımızın gerektirdiği becerileri kazanma konusunda önemli katkı sunmaktadır. Aynı zamanda Erasmus değişim programları iyi bir kariyer için önemli bir referans olmaktadır." dedi.

Yirmibeş, Bartın Üniversitesi'nin öğrencilerine öğrenim, staj ve Avrupa Dayanışma Programı kapsamında birçok fırsatı sunduğunu da kaydederek "Bartın Üniversitesi'nde her geçen gün kendimizi yenileyen ve geliştiren bir yapı ile öğrencilerimize en iyi fırsatları sunmak için gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda 2021-2022 akademik yılı için Erasmus hareketlilik başvuruları 16 Şubat tarihi itibariyle başladı ve 7 Mart tarihine kadar devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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