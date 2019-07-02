Bartın Üniversitesi öğrencilerine TÜBİTAK'tan ödül

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları"nda bölge ikincisi olmaya hak kazandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) Yarışmalar Grubu tarafından önlisans ve lisans öğrencilerinin ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda bilimsel çözümler üretmelerine yönelik projeler geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla yarışma düzenlendi.

Yarışmada, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Nail Şahin ile Resim-İş Öğretmenliği 4. sınıf öğrencileri Faruk Kahraman ve Yasemin Ülger "Çevre Müfettişleri" isimli projeyle, Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerinden Aysun Kul ise "Adını Yaşayan Parklar" adlı projeyle eğitim kategorisinde temsil etti.

Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak illerindeki 27 üniversite arasında Bartın Üniversitesi öğrencilerinin "Çevre Müfettişleri" isimli projesi dereceye girerek bölge ikinciliği ödülü almaya hak kazandı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, öğrencileri kariyerlerinin başında bilime ve insanlığa katkı sağlayan, ülkenin geleceğine değer katan bireyler olarak yetiştirmek için gayret sarf ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA