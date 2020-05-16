Bartın Üniversitesi öğrencilerine online olarak proje eğitimi verildi
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Bartın Üniversitesi öğrencilerine online olarak proje eğitimi verildi

Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Ofisi (PTO) Genel Koordinatörlüğü tarafından 'Proje Hazırlık ve Uygulama Süreçleri Eğitimi' öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi öğrencilerine online olarak proje eğitimi verildi
16.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:47

Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Ofisi (PTO) Genel Koordinatörlüğü tarafından 'Proje Hazırlık ve Uygulama Süreçleri Eğitimi' öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Öğrencilerinin "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı" kapsamında Türkiye'de ilk 5'e girme başarısı gösterdiği Bartın Üniversitesi'nde bu kapsamda çalışmalar ara verilmeden sürdürülüyor. Proje ve Teknoloji Ofisi (PTO) Genel Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen online seminerde, öğrencilere proje yazma ve yönetme konularında bilgiler verildi.

Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından verilen eğitimde, "Proje Döngüsü Yönetimi", "Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı", "Proje Hazırlık Süreçleri", "Alan Konu Belirleme", "Durum Analizi" ve "Swot Analizi" gibi proje süreçlerinden bahsedildi.

Böyükata, oluşan fikrin güçlü ve zayıf yanları, oluşabilecek tehditler, kaynak taraması ve başvuru yapılacak mecralar hakkında önerilerde de bulunarak, öğrencilerin konu hakkındaki sorularını cevaplandırdı.

Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin merkezinde öğrencilerinin olduğunu vurgulayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizin gelişimini her zaman önceliğimiz olmuştur. Onları mezun ederken donanımlı bireyler olmaları için tüm personelimizle birlikte yoğun çaba sarf ediyor ve öğrencilerimizi teşvik ediyoruz. Gerek ders ortamında gerek ise ders dışı eğitim ve faaliyetlerle onların en iyi şekilde geleceğe hazırlamanın gayretindeyiz. Üniversitemizi öğrenci projeleriyle Türkiye'de ilk 5'e taşıyan öğrencilerimizin, ülkemizin gelişimine değer katacak çalışmalar yapmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Öğrencilerimize geleceğe dönük projeler üretmeleri konusunda katkı veren Prof. Dr. Sayın Mustafa Böyükata ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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