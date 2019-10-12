Bartın Üniversitesi öğrencilerine çay ve kestane ile 'Hoş Geldiniz' dedi

12.10.2019 15:53

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ne bu sene kayıt yaparak ilk derslerine giren öğrencilere, 'Uyum Etkinlikleri' kapsamında çay ve kestane ikram edildi.



Bartın Üniversitesi'ndeki 'Uyum Etkinlikleri' Spor Bilimleri Fakültesi ile tamamlandı. 2019-2020 akademik yılında rekor sayıda başvurunun yapıldığı Spor Bilimleri Fakültesi'nde mülakatlardan başarılı olarak, kayıt yaptıran 381 öğrenci için 'Uyum Etkinliği' düzenlendi. Üniversitenin yapısı ve olanakları anlatılarak, şehir hakkında bilgiler verildiği etkinlikte öğrencilere üniversitenin gelişiminin anlatıldığı kısa film izletildi.



Etkinliklerde öğrencileri yalnız bırakmayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bartın Üniversitesi'nin öğrencileri, akademik ve idari insan kaynağıyla büyük bir aile olduğunu söyledi.



Yeni öğrencilere 'hoş geldiniz' diyen Rektör Uzun, "Öğrencilerimize, 'Tribünde değil, odağında ol' anlayışıyla hayata geçirdiğimiz pek çok sportif ve kültürel etkinlikle, derslerle sınırlı olmayan bir öğrenme ortamını sunuyoruz. Bütün çalışmalarımızın merkezine aldığımız öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak ve donanımlı bireyler olarak mezun olmalarını sağlamak için durmadan çalışıyoruz. Bu noktada öğrencilerimizin gösterdiği teveccüh bizleri oldukça mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Projeler yapan, saygın burslar alan öğrencilerimiz ile birlikte; Üniversitemizi yurt içinde, Ülkemizi ise yurt dışında en iyi şekilde temsil ederek aldıkları madalyalarla göğsümüzü kabartan Milli Sporcularımızla da ayrıca gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki bu başarılara yenilerini ekleyerek geleceğe olan kararlı yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle tüm öğrencilerimize yeniden hoş geldiniz diyor, göstermiş oldukları başarılardan dolayı kutluyorum." dedi.



Uyum etkinliği kapsamında öğrencilere çay ile Bartın başta olmak üzere Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki ormanlarda oldukça yaygın olan kestane ikram edildi. Kurulan sobalarda pişen kestaneleri tadan öğrenciler, aile sıcaklığında kendilerine sunulan eğitim ortamı dolayısıyla oldukça mutlu olduklarını ifade ettiler.



Program kapsamında; Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında derece elde ederek, madalya alan öğrencilere de teşekkür edildi. - BARTIN

Kaynak: İHA