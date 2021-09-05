Bartın Üniversitesi öğrencileri ürettikleri İHA ile TEKNOFEST'te finalde

Bartın Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu "Tunga Saye Takımı" ürettikleri İnsansız Hava Aracı (İHA) ile TEKNOFEST ön elemelerinde tam puan olarak ikinci sırada finallerde yarışmaya hak kazandı.

Bartın Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu "Tunga Saye Takımı" ürettikleri İnsansız Hava Aracı (İHA) ile TEKNOFEST ön elemelerinde tam puan olarak ikinci sırada finallerde yarışmaya hak kazandı.

Bartın Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü öğrencilerinin kurduğu "Tunga Saye Takımı" başarılarına bir yenisini daha ekledi. TÜBİTAK ve TEKNOFEST tarafından düzenlenen "Savaşan İHA Yarışması"na katılan öğrenciler ürettikleri İHA ile "Döner Kanat Kategorisi"nde tam puan alarak finallere kaldı. Onlarca başvuru arasından yapılan değerlendirmede finallere kalan 21 takım arasında ikinci olan "Tunga Saye Takımı" 9 Eylül 2021 tarihine kadar sürecek yarışmalarda yeteneklerini sergileyecekler.

Öğrencileri tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Dünyadaki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda insansız araçların faaliyet alanlarının her geçen gün arttığı görülecektir. Yüksek otonomi gerektiren ve dünya çapında sıcak araştırma alanlarından biri olan İHA'lara olan ilgi de bu doğrultuda hep artacaktır. İHA alanında dünyada söz sahibi ülkelerden biri olarak bu başarımızı sürdürülebilir kılmak ve kazanımlarımızı artırmamız gerekmektedir. İşte bu noktada geleceğimizi inşa edecek olan gençlerimize güveniyoruz ve elimizden gelen tüm desteği vererek gelişimlerine destek oluyoruz. Bu düşüncelerle aldıkları başarılarla finallerde yarışacak olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine ve dönüşümüne yönelik çalışmalarıyla TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal'a, gençlerimize rol model olarak milli teknolojilerin geliştirilmesi noktasında teşvik eden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a ise teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

(Bülent Bostancı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı