Bartın Üniversitesi Öğrencileri Tarihi Yerinde Öğrendi

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencileri, Bartın Şehir Tarihi dersini şehrin tarihi öneme sahip alanları ve müzede işledi.



Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencileri, Bartın Şehir Tarihi dersini Yalı mevkisindeki tahmil-tahliye iskelesinden başlamak üzere Gazhane bölgesinde ve Kent Müzesinde yaptı.

Öğretim Üyesi Dr. Yenal Ünal nezaretinde gerçekleştirilen derse, Bartın tarihi konusunda önemli çalışmaları olan Erkan Aşçıoğlu konuk oldu.



Aşçıoğlu, Bartın Irmağı'nın Bartın tarihi için önemini anlatarak, "Güneş Dil Teorisi'ne göre Bartın adı 'Güzel ve Muhteşem Akan Su' anlamına gelmektedir. Güzelliğiyle ünlü Afrodit'in, Parthenios'a gelerek ırmakta yıkandığı, ırmak kıyısında çamur banyosu yaptığı Herodot tarihinde yer almaktadır." dedi.



Bartın Irmağı'nın ticari önemine de işaret eden Aşçıoğlu, şöyle konuştu



"Bartın Irmağı bu ticari amaçlar doğrultusunda da kullanılmıştır. Bartın ırmağına giren gemilerle kereste ve yumurta ihracatı yapılması şehre önemli bir gelir getirmiştir. Bartın Limanı inşa edilmeden önce taşımacılık faaliyetleri Bartın Irmağı üzerinden yapılmıştır. Şehir içinde Tersane Caddesi olarak anılan ve bugünkü ismi Yalı olan bölgeden küçük teknelere yüklenen emtia bu teknelerle ırmağın denizle birleştiği bölgeye getirilerek daha büyük gemilere yüklenmek suretiyle ticari faaliyetler geliştirilmiştir."

Öğrenciler ders kapsamında Kent Müzesini de ziyaret etti ve Müze Müdürü Erhan Ertosun'dan bilgi aldı ve Belediye Başkanı Cemal Akın'la sohbet etti.