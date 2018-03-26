Bartın Üniversitesi Öğrencileri Tarihi 'Yerinde' Öğrendi.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencileri "Bartın Şehir Tarihi" dersini şehrin tarihe öneme sahip alanları ve müzede işledi.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencileri "Bartın Şehir Tarihi" adlı derslerini Yalı mevkiindeki tahmil-tahliye iskelesinden başlamak üzere Gazhane bölgesinde ve Kent Müzesinde gerçekleştirdi. Dr. Öğr. Üyesi Yenal Ünal nezaretinde gerçekleştirilen derse Bartın tarihi konusunda önemli çalışmaları olan Erkan Aşçıoğlu konuk oldu. Bartın ırmağının Bartın tarihi için önemini çeşitli yönleriyle anlatan Aşçıoğlu, "Güneş Dil Teorisi'ne göre Bartın adı 'Güzel ve Muhteşem Akan Su' anlamına gelmektedir. Güzelliğiyle ünlü Afrodit'in, Parthenios'a gelerek ırmakta yıkandığı, ırmak kıyısında çamur banyosu yaptığı Herodot tarihinde yer almaktadır" dedi.

Bartın ırmağının Bartın'ın ticari faaliyetlerinde önemli bir yeri olduğunu belirten Aşçıoğlu, "Bartın Irmağı bu ticari amaçlar doğrultusunda da kullanılmıştır. Bartın ırmağına giren gemilerle kereste ve yumurta ihracatı yapılması şehre önemli bir gelir getirmiştir. Bartın Limanı inşa edilmeden önce taşımacılık faaliyetleri Bartın Irmağı üzerinden yapılmıştır. Şehir içinde Tersane Caddesi olarak anılan ve bugünkü ismi Yalı olan bölgeden küçük teknelere yüklenen emtia bu teknelerle ırmağın denizle birleştiği bölgeye getirilerek daha büyük gemilere yüklenmek suretiyle ticari faaliyetler geliştirilmiştir" diye konuştu.

Daha sonra bir kafede dinlenen öğrencilere Belediye Başkanı Cemal Akın da eşlik ederek, öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra Kent Müzesine geçen öğrenciler Müze Müdürü Erhan Ertosun eşliğinde Bartın Kent Müzesi'ni gezdi. - BARTIN