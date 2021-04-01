Bartın Üniversitesi öğrencileri "İşyeri Eğitim Modeli" ile yeni tecrübeler ediniyor
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Bartın Üniversitesi öğrencileri "İşyeri Eğitim Modeli" ile yeni tecrübeler ediniyor

Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel
Bartın Üniversitesi öğrencileri 'İşyeri Eğitim Modeli' ile yeni tecrübeler ediniyor

Bartın Üniversitesinde uygulanan "İşyeri Eğitim Modeli" ile öğrenciler meslek alanlarına ilişkin kurum ve kuruluşlarda eğitimlere başladı.

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Bartın Üniversitesinde uygulanan "İşyeri Eğitim Modeli" ile öğrenciler meslek alanlarına ilişkin kurum ve kuruluşlarda eğitimlere başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerini tüm çalışmaların merkezine alan Bartın Üniversitesinde "3+1 ve 7+1 İşyeri Eğitim Modeli" ile öğrencilerin kamu-üniversite-sanayi iş birliğiyle bir dönem boyunca iş yeri eğitimi almaları sağlanıyor.

Üniversite geneline yaygınlaştırılması hedeflenen "İşyeri Eğitim Modeli" kapsamında ülkeyi hedeflerine ulaştıracak nitelikli istihdamın sağlanması da önceleniyor.

Üniversite bünyesinde verilen derslerin uygulamayla pekiştirildiği modelle öğrencilerin iş hayatlarında bir adım önde olmaları sağlanıyor.

Bu kapsamda Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nden Makine Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği bölümleri ile Bartın Meslek Yüksekokulundan Mobilya ve Dekorasyon, Grafik Tasarımı ve Gemi İnşaatı programlarındaki öğrenciler önemli kurum ve kuruluşlarda eğitimlere başladı. Farklı şehirlerde alanlarıyla ilgili önemli projelerde görev alan öğrenciler uygulama becerisine sahip nitelikli bireyler olarak yetişiyor.

Tüm programlarda 3+1 "İşyeri Eğitim Modeli"ne geçilen Ulus Meslek Yüksekokulunda ise Orman Genel Müdürlüğünün ardından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokollerle öğrencilere 26 farklı şehirde eğitim imkanı sağlandı.

Eğitimlerine başlayan öğrenciler Türkiye genelinde her iki müdürlüğe bağlı işletmelerin farklı bölümlerinde yeni tecrübeler ediniyor.

Uluslararası öğrencilerin de yararlandığı "İşyeri Eğitim Modeli"nde kamu kurumlarıyla birlikte özel iş yerlerinde de mesleki deneyimler kazandırılmaya yönelik eğitimler veriliyor.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, öğrencileri merkeze alan bir stratejiyle geleceğe sağlam adımlarla yürüdüklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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