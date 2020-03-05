Bartın Üniversitesi öğrencileri 'İşyeri Eğitim Modeli' ile bir adım önde

05.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:33

Bartın Üniversitesi'nde uygulamaya geçilen ve üniversite geneline yaygınlaştırılması hedeflenen "İşyeri Eğitim Modeli" ile öğrenciler önemli deneyimler kazanıyor.



Bartın Üniversitesi, iç ve dış paydaşlarının görüşlerini alarak uzun soluklu çalışmalar neticesinde oluşturduğu "2019-2023 Stratejik Planı" kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda öğrenci merkezli eğitimle öğrenci başarısının arttırılmasının hedeflendiği Bartın Üniversitesi'nde "3 artı 1 ve 7 artı 1 İşyeri Eğitim Modeli" ile öğrencilerin kamu-üniversite-sanayi iş birliğiyle bir dönem boyunca işyeri eğitimi almaları sağlanıyor.



Üniversite geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor



Uygulamaya konularak, üniversite geneline yaygınlaştırılması hedeflenen "İşyeri Eğitim Modeli" kapsamında ülkemizi hedeflerine ulaştıracak nitelikli istihdamın sağlanması, sektörlerin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi önceleniyor. Üniversite bünyesinde verilen derslerin uygulamayla pekiştirildiği model ile öğrencilerin iş hayatlarında bir adım önde olmaları sağlanıyor.



Ulus MYO, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile protokol imzaladı



Bu kapsamda Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nden 2 bölüm 7 artı 1, Bartın Meslek Yüksekokulu'ndan 3 program 3 artı 1 modeline geçerken, Ulus Meslek Yüksekokulu ise tüm programlarıyla modele dahil olma başarısı gösterdi.



Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu, Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün ardından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile de iş birliğine giderek, öğrencileri için önemli bir fırsat oluşturdu. İmzalanan protokollerle öğrenciler müdürlüklere bağlı tüm birimlerde bir dönem boyunca işyeri eğitimi almalarının önü açıldı.



"Türkiye'deki önlisans programları için bir ilk oldu"



Yapılan protokolün Türkiye genelinde üniversitelerde bulunan önlisans düzeyindeki Tapu ve Kadastro programlarında bir ilk olduğunu belirten Ulus Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Kadri Akçalı, "Yapılan protokolle, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Tapu ve Kadastro Programında eğitim alan öğrencilerin bir yarıyıl süresince Türkiye genelindeki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde işyeri eğitimi alabilecekler. Böylece öğrencilerimiz ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde bulunan uzman kadrolar ile mesleki mesailerinden önce tanışmaları sağlanacak. Ayrıca birlikte iş görme alışkanlıklarının, mesleki davranış ve becerilerinin de bu protokol vesilesi ile öğrencilerimize daha etkin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu vesile ile motivasyonumuzu her daim üst seviyede tutmamızı sağlayan, desteklerini yanımızda hissettiğimiz Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun'a, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekilimiz Sayın Mehmet Zeki Adlı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.



"Üniversitemizin öncelikli hedefi gençlerimiz"



Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, öğrencileri merkeze alan bir stratejiyle geleceğe sağlam adımlarla yürüdüklerini kaydederek, "Öğrencilerimizin başarıyı yakalamalarını ve bu başarıyı arttırarak devam ettirmeleri için büyük gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. Rektör Uzun, "Nitelikli araştırma ve projelerle yeni bilgiler üretmek, gelecek nesilleri rekabet gücü yüksek, donanımlı bireyler olarak yetiştirmek en önemli hedefimizdir. Bu noktada gençlerimizi çağımızın şartlarına uygun bir şekilde hazırlamak, onların edindiği bilgilerin dışında tecrübelerini de arttıracak bir noktaya ulaştırmak için teşvik etmeye devam ediyoruz. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda yer almaları, teknoloji üreten bir ülke hedefine katkı sunmalarını istiyoruz. Bu doğrultuda imzalanan protokoller öğrencilerimizin meslek hayatlarına atıldığında bir adım önde olmalarını sağlayacaktır. Bu düşüncelerle Üniversitemizin paydaşlarıyla iş birliğinin de güzel bir örneği olarak bu girişimlerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İHA