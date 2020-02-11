Bartın Üniversitesi öğrencileri 13 altın madalya kazandı

11.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:10

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Elif Akyüz, Zeynep Makbule Akyüz ve Dursun Ali Çapoğlu, topladıkları 13 madalya ile Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.



Bartın Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından organize edilen Sanda – Lıght Sanda – Tui Shou ve Taolu Wushu Kungfu Şampiyonası Antalya'da başladı.



Ülkenin farklı şehirlerinden sporcuların yer aldığı şampiyonada, Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri büyük bir başarıya imza attı.



Şampiyonada Elif Akyüz Chaquan, İkilikılıç ve Duilian kategorileri ile toplu gösteride birincilik alarak 4 madalyanın sahibi oldu.



Üstün bir performans gösteren Zeynep Makbule Akyüz ise Changquan (açık el kuzey stili), Daoshu (kalın kılıç), Baguazhang, Gunshu (sopa), Duilian kategorilerinde ve Toplu gösteride birincilik elde etti.



Bartın Üniversitesi'nin bir diğer öğrencisi Dursun Ali Çapoğlu da Büyükler Baiji Quan Türkiye birincisi, Büyükler Jiti ve toplu gösteride Türkiye birincisi olmaya hak kazandı.



Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, öğrencileri tebrik ederek bu başarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Kaynak: AA