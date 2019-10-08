08.10.2019 16:05

Bartın Üniversitesi'nin girişimci öğrencileri şirket kurdu

3 genç, havacılık ve savunma sanayine yenilik katacak

Okul ile işi bir arada yürütüyorlar

Proje ile inşaatlardaki ölümlü kazalar yüzde 95 azalacak

Uçakların sürtünmeden kaynaklı ısınma sorununu çözecekler

BARTIN - Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde okuyan 3 girişimci öğrenci kendi şirketlerini kurarak, havacılık ve savunma sanayine yönelik çalışmalar yapmaya başladı. KOSGEB'den destek alan öğrencilerin ilk hedefi ölümlü iş kazalarını azaltmanın yanı sıra havacılık ve savunma sanayine yönelik yatırımlar gerçekleştirmek.

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Müge Bozkurt, Fırat Akgün ve Tevfik Karademir kendi şirketlerini kurdu. Girişimci öğrenciler, havacılık ve savunma sektörüne yönelik çalışmaların yapılacağı şirketleri için hazırladıkları "Dış Cephe Otomasyon Makinesi Tasarım ve Geliştirmesi" isimli projeleri ile KOSGEB'den destek aldı.

"Hocalarımızın danışmanlığı bizi teşvik etti"

Daiplo Tasarım Mühendislik Danışmanlık Havacılık ve Savunma Sanayi isimli şirketi kuran öğrencilerden Müge Bozkurt, "Eğitim-öğretim hayatımızın her alanında yanımızda olan bölüm hocalarımız, edindiğimiz tüm tecrübeler için büyük gayret sarf ettiler. Bizlerle birlikte tüm öğrenci arkadaşlarımızı üretme, araştırma ve geliştirme noktasında teşvik edip, yüreklendirdiler. Şirket kurmamızda da yine aynı desteği gördüğümüz saygıdeğer hocamız, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Cahit Karaoğlanlı'nın yol göstericiliğinde Dr. Öğretim Üyesi Derviş Özkan'ın yer aldığı 'Dış Cephe Otomasyon Makinesi Tasarım ve Geliştirmesi' isimli projeyle KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon destek programına başvuru yaptık. Başvurumuzun olumlu karşılanması sonucunda da aldığımız destek ile kendi şirketimizi daha öğrenciyken kurma fırsatı bulduk. Bizlere olan yakın ilgileri ve katkılarından dolayı tüm hocalarımıza başkalarının hayallerinin peşinde değil, kendi hayallerimizin peşinden gitmemizi sağladıkları için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

"Hayallerimizdeki projeleri hayata geçirmek istiyoruz"

Yenilikçi projelerle sektörde öncü olmayı hedeflediklerini kaydeden Bozkurt, "Edindiğimiz tecrübelerle havacılık ve savunma sektörüne yeni bir soluk getirmeyi hedefliyoruz. Özgün ve yenilikçi olanı cesaret, sabır ve tutkuyla yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Bozkurt, kurdukları şirketin Ar-Ge, tasarım, yazılım, makine, havacılık ve savunma sanayi alanlarında faaliyet göstereceğini sözlerine ekledi. Ayrıca hazırlanan 'Dış Cephe Otomasyon Makinesi Tasarım ve Geliştirmesi' isimli proje kapsamında şirket bünyesinde yapılacak çalışmalarla, inşaat sektöründeki dış cephe işlemleri robotik olarak gerçekleştirilmesi sağlanarak, ölümlü iş kazalarının yüzde 95 oranında önüne geçilmesi öngörülüyor.

Projeleri ile ilgili de konuşan Bozkurt, "Dış Dış Cephe Otomasyon Makinesi Tasarım ve Geliştirmesi projesi ile ölümlü iş kazalarını yüzde 95 azaltacağız. Burada iskele kurulumu olmadan minimum insan yardımı ile çalışacak bir makine üreteceğiz. Bununla ilgili KOSGEB'den destek aldık ve şirketimizi kurduk. Yine havacılık ve savunma sanayinde de uçakların sürtünmeden kaynaklı ısınma problemini çözeceğiz" şeklinde konuştu.

Rektör Uzun girişimci öğrencileri tebrik etti

Girişimci öğrencileri tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Dünyadaki en pahalı yatırımın insana yapılan yatırım olduğu günümüzde, rekabet artık hiç olmadığı kadar üst seviyededir. Bunun farkında olarak bizler de deneyimli akademik kadromuzla verdiğimiz öğrenimin yanı sıra, öğrencilerimizi kariyer ve gelecek planları noktasında da destek oluyoruz. Girişimcilik dersleriyle 81 ilden ve birçok ülkeden Bartın'a gelerek bizleri tercih eden öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Bu düşüncelerle daha öğrenciyken kendi şirketlerini kurma başarısı gösteren değerli öğrencilerimize tebriklerimi iletiyor, onlara her zaman destek vererek yanlarında olan akademik personelimize de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: İHA