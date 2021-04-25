Bartın Üniversitesi'nden "Sözde Soykırım" iddiasına kınama

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü'nden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın sözde soykırım iddiasının kınandığı bir mesaj yayımlandı.

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü'nden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın sözde soykırım iddiasının kınandığı bir mesaj yayımlandı.

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan kınama mesajında "Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin 2019 yılındaki tarihi hatasının ardından ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın yaptığı açıklama da gerçeklerle hiçbir bağı olmayan ve sadece siyasi hesaplardan beslenen bir ithamın ötesine geçmemektedir." denildi.

Gerçeklerin bilimsel çalışmalar neticesinde ortaya konulması gerektiğinin altının çizildiği mesajda şu ifadeler kaydedildi:

"Geride bıraktığımız yüzyılda tarihin önemli kırılma anlarına ve zorlu mücadelelere şahit olunmuştur. Dünya savaşları, yıkılan imparatorluklar, değişen sınırlar ve gelişen sosyal anlayış kalıpları günümüze kadar ulaşan kilometre taşları olmuştur. Osmanlı Devleti'nde huzur içerisinde yaşayan etnik gruplar bir bütün olarak dönemin zorluklarıyla da birlikte mücadele etmiştir. Çanakkale'de, Kafkasya'da, Hicaz'da Filistin'de ve Irak'ta tarif edilemez hadiseler yaşanmış, on binlerce insan hayatını kaybetmiştir. O gün olduğu gibi bugün de geçmişi, dini, etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun, insanlar bu topraklarda kardeşçe yaşamış, acıları da sevinçleri de bir olmuştur. Ancak üzülerek görülmektedir ki tarihte yaşanan acılar bugün siyasi hesaplara alet edilmektedir. ABD Temsilciler Meclisi'nin 2019 yılındaki tarihi hatasının ardından bugün yapılan açıklama da siyasal ve ideolojik bakış açısının bir tezahürü olarak görülmektedir. Cumhurbaşkanımızın 1915 olayları için arşivlerin ortaya konması ve bilimsel yaklaşım çağrısı, yaşananların şeffaf ve dürüst bir biçimde ortaya konulmasının en doğru yoludur. Bu düşüncelerle yanlış hesapların yansıması olan karar ve açıklamaları kınadığımızı ve yok hükmünde saydığımızı kamuoyuna arz ediyoruz." - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı