Bartın Üniversitesi'nden 9 kişi YEVDES kapsamında eğitim alacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bartın Üniversitesi'nden 9 kişi YEVDES kapsamında eğitim alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarından ilk 5'te yer alan ve 2 projesi desteklenmeye değer görülen Bartın Üniversitesi'nde 9 kişi proje kapsamında...

Bartın Üniversitesi'nden 9 kişi YEVDES kapsamında eğitim alacak
01.07.2020 16:49 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:52

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarından ilk 5'te yer alan ve 2 projesi desteklenmeye değer görülen Bartın Üniversitesi'nde 9 kişi proje kapsamında eğitim programına katılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, AB finansmanıyla, belediyelerin ve üniversitelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yürüttüğü proje kapsamında Ankara'da düzenlenecek eğitim programına katılım için yapılan başvurular sonuçlandı. Böylece Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarından ilk 5'te yer alan ve 2 projesi desteklenmeye değer görülen Bartın Üniversitesi'nde 9 kişi eğitimlere katılmaya hak kazandı. Bin 128 başvuru arasından eğitim alacak 800 kişi arasında yer alan akademisyenler yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği uygulamaları ve yatırımlarına ek olarak, sürdürülebilir enerji finansmanı, enerji projeleri yönetim döngüsü ve yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği farkındalığı gibi konularda bilgi alışverişinde bulunacak.

2020 yılının Eylül ayında başlaması planlanan eğitimlere Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Bilal Kurşuncu, Dr. Öğr. Üyesi Ersin Alaybeyoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Mahir Gülen, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Arş. Gör. Mehmet Akif Peçe ile Elektrik-Elektronik Mühendisi Şevki Kambur, Makine Mühendisi Meriç Küçükköse, Elektrik Teknikerleri Aydın Irmak ve Sadık Arslan katılacak.

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında üniversite bünyesinde önemli çalışmaların yapıldığının altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, AB finansmanıyla, belediyelerin ve üniversitelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yürüttüğü proje kapsamında yapılan değerlendirmede Üniversitemiz, yenilenebilir enerji (60 üniversite arasında) ve enerji verimliliği projelerinde (63 üniversite arasında) 94 puan alarak ilk 5'te yer almayı başardı. Böylece Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında 63'ü üniversite 144'ü belediye olmak üzere 207 kurum arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda Üniversitemiz, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında eğitimler, enerji fizibilite çalışmaları, enerji verimliliği etüdü ve mühendislik teknik hizmet desteklerinden yararlanmaya hak kazandı. Bu kapsamda düzenlenen eğitimlere katılacak akademik ve idari insan kaynağımızın yeni yetkinliklerle üniversitemize değer katmaya devam edeceklerine inanıyorum" dedi.

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularına üniversite olarak büyük hassasiyet gösterdiklerini de aktaran Rektör Uzun, "Bartın Üniversitesi'nin tüm bileşenleri enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında adeta bir seferberlik halinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin kalkınmasını her anlamda önceleyen Üniversitemiz, her geçen gün artan enerji talebine karşı üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor. AB'nin kaynak verimliliği ilkeleri ışığında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarını destekliyor, sera gazı salınımının azaltılmasını sağlamak için gayret gösteriyoruz. Ülkemizin enerji politikaları ve stratejileri çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı yenilikçi teknolojilerle de birleştirerek, sürdürülebilir bir gelişim hedefliyoruz" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi Haber
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak Haber
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak Haber
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu Haber
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu Haber
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi Haber
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz...
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini gül bahçesine çevirdi
En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini gül bahçesine çevirdi
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip para istedi
İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip...
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
Lionel Messi, 700 gole ulaşan tarihteki 7. futbolcu oldu
Lionel Messi, 700 gole ulaşan tarihteki 7. futbolcu oldu
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Antalya'da bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
Antalya'da bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Varank Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Buse Varol Cem Yılmaz Hülya Avşar Gonca Vuslateri
Spor İrfan Buz Okan Buruk Alper Ulusoy Mete Kalkavan İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Temmuz Otomobil Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bartın Üniversitesi'nden 9 kişi YEVDES kapsamında eğitim alacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 16:54:10. #1.14#
title