Bartın Üniversitesi'nde uluslararası öğrenciler için "Uyum Etkinliği" düzenlendi

06.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:44

Bartın Üniversitesi'nde uluslararası öğrencilerin üniversiteye ve çevreye uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla 'Uyum Etkinliği' gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Ağdacı yerleşkesi salonundaki etkinlikte yaptığı konuşmada, 2016-2017 akademik yılında 18 ülkeden 253 uluslararası öğrencisi olan Bartın Üniversitesi'nde uluslararası öğrenci sayısının bin 80'e, ülke çeşitliliğinin ise 57'ye ulaştığını söyledi.

Öğrencilerini her şeyin üzerinde tutan ve bütün çalışmalarının odak noktasına koyarak destekleyen bir üniversite olduklarını belirten Uzun, şöyle konuştu:

"Ülkemizin 81 ilinden olduğu gibi 3 farklı kıtadan ve 57 farklı ülkeden öğrencisi bulunan üniversitemizi, sayısı 17 bini aşan büyük bir aile olarak görüyoruz. Bartın Üniversitesi ailesinin değerli fertlerinden olan ve sayısı bin 80'e ulaşan uluslararası öğrencilerimizi de yabancı ya da misafir olarak değil ev sahibi olarak görüyor ve kendilerinin gelişimi için üniversite olarak her türlü desteği veriyoruz. Birlikte çıktığımız bu yolda, üniversitemizin tüm personeli ile hem bir birey olarak tek tek hem de kurum olarak ufkumuzu geliştiriyoruz. İnanıyorum ki öğrencilerimiz, sadece derslerle sınırlı olmayan öğrenme ortamımızda alanında yetkin akademik kadromuzun desteğiyle nitelikli bireyler olarak ülkelerine dönecek, bilimin ve erdemin ışığıyla insanlığı aydınlatacaklardır.".

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü'nden İsa Güneşli ve Murat Sakar ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan Kadir Gül öğrencilere oturma izni, sağlık sigortası işlemleri ve bölümleri konularında bilgi verirken, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Barış Çukurbaşı uzaktan eğitim sistemini, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan Safinur Coşkunsu ise Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi'ni (UBYS) tanıttı.

Kaynak: AA