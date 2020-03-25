Bartın Üniversitesi'nde "Sanal kütüphane" ile milyonlarca yayına erişim imkanı getirildi
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Bartın Üniversitesi, Bartın, Güncel

Bartın Üniversitesi'nde "Sanal kütüphane" ile milyonlarca yayına erişim imkanı getirildi

Bartın Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesi nedeniyle başlatılan "Sanal kütüphane" uygulamasıyla 7 milyon 833 bin 946 elektronik yayını öğrencilerinin ve öğretim elamanlarının kullanımına açtı.

25.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:18
Bartın Üniversitesi'nde

Bartın Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesi nedeniyle başlatılan "Sanal kütüphane" uygulamasıyla 7 milyon 833 bin 946 elektronik yayını öğrencilerinin ve öğretim elamanlarının kullanımına açtı.

Uygulamayla ayrıca üniversite kütüphanelerindeki 80 bin basılı kaynak arasında yer alan ders kitaplarının yüzde 20'sine de mail aracılığıyla ulaşma imkanı getirildi.

Sanal kütüphaneye erişim sağlayan kullanıcılar, ayrıca 12 bin eğitici videoya, 1200 konferans serisine ve 7 bin 745 açık erişimli standart yayınlara da ulaşabiliyor.

Yine 17 bini aşkın öğrenciye 536 öğretim elemanıyla uzaktan eğitim verilen Bartın Üniversitesinde yayınlara ulaşmak isteyenler, bilgisayarları ya da akıllı cihazları üzerinden "http://kutuphane.bartin.edu.tr" adresine girerek kayıt olmaları gerekiyor.

Öğrenci ve öğretim elemanları elektronik yayınlara ulaşmanın dışında, Bartın Üniversitesi kütüphanelerindeki 80 bin basılı kaynak arasında yer alan ders kitaplarına da ulaşabiliyor.

Bu kapsamda kullanıcıların ilk olarak "katalog.bartin.edu.tr" adresinden talep edilen kitapların demirbaş numarasını almaları gerekiyor. Ardından taleplerini "kütüphane@bartin.edu.tr" mail adresine; kitabın adı, demirbaş numarası ve yayınlarda istedikleri sayfa aralığını yazarak ilettikten sonra en kısa sürede dönüş yapılıyor.

- "Kütüphanemizi bir tık uzağa taşıdık"

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017'den bu yana süren yatırımlar neticesinde tüm altyapı ve bilişim sistemleri konusunda hazırlıklarını tamamlayarak 17 bini aşkın öğrenci ve 536 öğretim elemanıyla uzaktan eğitim sistemine geçtiklerini söyledi.

Bu şekilde içinde bulunulan süreci gelecek adına en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini anlatan Uzun, "Bu doğrultuda milyonlarca elektronik yayınla birlikte sanal kütüphane hizmetinden de öğrencilerimizin yararlanmasını istiyoruz. Sadece bir tık uzağa taşıdığımız kütüphanemizde birçok bilim dalına ait yayınlar ile kültürel ve sanatsal materyalleri kullanıma sunduk. Ayrıca basılı ders kitaplarının yüzde 20'si de yine talep edilmesi durumunda mail atılabiliyor. Evde kaldığımız bu günleri en verimli şekilde geçireceğimize ve bu zorlu günleri birlikte aşacağımıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.

- Öğrenciler uygulamadan memnun

Bartın Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Zehra İnanç da uzaktan eğitimle derslere evlerinden devam ettiklerini ve üniversitenin Sanal Kütüphane uygulamasıyla kütüphanelerinde istedikleri kitap ve yayına internet aracılığıyla ulaşabildiklerini belirtti.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Yağmur Akça ise uygulama sayesinde evinden katıldığı uzaktan eğitimde ihtiyaç duyduğu ders kitaplarına elektronik ortamda ulaşmanın derslerine de olumlu katkı sunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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