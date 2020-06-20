Bartın Üniversitesi'nde "Patent Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi
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Bartın Üniversitesi'nde "Patent Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü (PTO) tarafından "Patent Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi'nde
20.06.2020 19:52 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:55

Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü (PTO) tarafından "Patent Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü (PTO) tarafından düzenlenen seminer, video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi. Patent Koordinasyon Birimi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan ve Proje ve Teknoloji Ofisi Öğr. Gör. Özlem İşcan tarafından koordine edilen etkinliğe, Bartın Üniversitesi akademik ve idari insan kaynağı ile farklı kurumlardan katılımcılar ilgi gösterdi.

Patent uzmanları Barış Kurt ve Orhan Veli Çimen tarafından verilen eğitimde "Telif Hakları", "Sınai Mülkiyet Hakları", "Marka ve Tasarım Tescili", "Buluş ve Patent Kavramı" "Patent/Faydalı Model Tescil Süreçleri", "Patentlenebilirlik Kriterleri", "Patent Verileriyle Yapılabilecekler", "Hukuki Kavramlar", "Üniversitelerde Akademisyenlerin Buluşları" hakkında bilgiler verildi.

Oldukça faydalı geçen eğitim hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan, "Üniversitemiz 2008 yılında kurulan yeni üniversitelerden biridir. Patent Koordinasyon Birimimizi 2019 yılında fiilen kurduk. 2008-2019 yılları arasında toplam 11 yılda hocalarımız tarafından yapılan patent başvuru sayısı 18 iken, Birimimiz kurulduktan sonra yani 2019'dan itibaren sadece 1 buçuk yılda üniversite adına 6 yeni başvuru yaptık. Bazılarını ise oluşturduğumuz Fikri ve Sınai Mülkiyet Değerlendirme Kurulu ile serbest buluş olarak değerlendirdik. Patent biriminin kurulduğu tarihten itibaren yapılan farkındalık çalışmaları ile neredeyse 11 yılda yapılan patent başvuru sayısının yüzde 35'i kadarını sadece 1 buçuk yılda yapmış olduk. Bu başvurulardan 3 tanesi farkındalık çalışması yaptığımız öğrenci patentidir. 2020'de de patent başvuru sayılarımız da hızla artmaktadır. 2019 yılında Patent Birimi olarak üniversitemizin Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergemizi oluşturduk. Üniversitemizde Türk Patent Bilgi ve Dokümantasyon Birimimizi de 2019'da kurarak hocalarımıza ve Bartın'daki firma ve kamu kurumlarına da patent, faydalı model ve marka gibi konularda destek olmaya başladık. Bugünkü etkinlik de hocalarımız ve Bartın'daki farklı kurumlardan kişilerin geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte sunum yapan patent uzmanlarına teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler düzenleyerek başta Bartın olmak üzere bölgemize değer katmak için gayret etmeye devam edeceğiz" dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise yaptıkları çalışmalarla kurumsal gelişimlerini başarıyla sürdüklerini kaydederek, "Deneyimli akademik personelimiz yaptıkları çalışmalarla kurumsal gelişimimize değer katmaya devam etmektedir. 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' ihtisaslaşma alanı başta olmak üzere yaptığımız tüm çalışmalarla ülkemizin kalkınma hamlesine katkı sunma hedefindeyiz. Ar-Ge stratejilerimizi adım adım hayata geçirmekteyiz. Bölgesel kalkınmamıza değer katacak nitelikli insan kaynağını yetiştirme çabalarımızı büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz. Hep daha iyisi için çaba gösterdiğimiz ve sürdürülebilir bir gelişim hedeflediğimiz bu süreçte patent farkındalık çalışmalarımız da devam etmektedir. Bilginin önemi her geçen gün arttığı ve bilginin bir güç olarak kabul edildiği günümüzde patent, marka ve tasarımlarının öneminin farkında olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu düşüncelerle kalite eksenli yolculuğumuzda bizleri daima destekleyerek bizleri motive eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç'a ve YÖK Üyelerimize, patent konusunda farkındalığı arttırma yönünde yürütülen başarılı çalışmalar ile Üniversitemize olan yakın ilgileri dolayısıyla Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Sayın Habib Asan'a ve gayretleri dolayısıyla tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İHA

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