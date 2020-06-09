Bartın Üniversitesi'nde KVKK eğitimi verildi
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Bartın Üniversitesi'nde KVKK eğitimi verildi

Bartın Üniversitesinde Kişisel Verileri Korunması Kanunu (KVKK) hakkında video seminer düzenlendi.

Bartın Üniversitesi'nde KVKK eğitimi verildi
09.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:26

Bartın Üniversitesinde Kişisel Verileri Korunması Kanunu (KVKK) hakkında video seminer düzenlendi.

Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen seminerde, 6698 sayılı KVKK kapsamında kurum olarak atılması gereken adımlar, yapılacak çalışmalar ele alındı.

Çevrim içi olarak düzenlenen ve öğretim görevlisi Safinur Coşkunsu ile tekniker Bayram Turidi tarafından verilen seminerde, katılımcılara kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bunun getirdiği yükümlülükler aktarıldı.

Seminer kapsamında, "KVKK'nin amaç ve kapsamı", "Kişisel veri, özel nitelikli nedir?", "Kişisel verileri işlemenin temel ilkeleri ve şartları", "Veri sorumlusunun görevleri ve veri sorumluları sicili", "Silme, yok etme, anonimleştirme", "Verilerin aktarılması, hak ve yükümlülükler", "Yaptırımlar (suçlar ve kabahatler)", "Kişisel Verilere İlişkin Kanun ve Mevzuatlar", "Kişisel Verilere İlişkin Kanun ve Mevzuatlar" ile "Veri İşleme Envanteri" hakkında sunumlar yapıldı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, özellikle içinde bulunulan dijital çağda, yürürlüğe giren Kişisel Verileri Korunması Kanununun farklı amaçlar gözeterek hukuka aykırı şekilde yapılabilecek işlemlere karşı herkese sorumluluğunu hatırlatan ve bu alanı düzenleyen bir kanun olduğunu belirterek seminerin akademik ve idari insan kaynağının gelişimini desteklediğini ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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