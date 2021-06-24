Bartın Üniversitesi mezunu Şebnem Nur Keke'nin sanayiye yönelik iş fikri ödül aldı

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi mezunu Şebnem Nur Keke'nin sanayiye yönelik iş fikri, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünce düzenlenen "Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması"nda ödüle layık görüldü.

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi mezunu Şebnem Nur Keke'nin sanayiye yönelik iş fikri, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünce düzenlenen "Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması"nda ödüle layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, teknoloji tabanlı iş fikirlerini ve genç girişimcileri desteklemek amacıyla gerçekleştirilen iş fikri yarışmasının sonuçları açıklandı.

Farklı alanlarda onlarca proje ve iş fikrinin yer aldığı yarışmada, Bartın Üniversitesinin Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunlarından Şebnem Nur Keke'nin Biyoteknoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Rizvan İmamoğlu ile hazırladığı proje, en iyi 3'üncü iş fikri oldu ve ödüle layık görüldü.

Elde ettikleri başarıyla 7 bin liralık prototip desteği de almaya hak kazanan Keke, Proje Destek Ofisi Mentörlük Desteği ve 6 aylık AOSB Kuluçka Merkezi'nde yer tahsisi ile şirketleşme ödülünü de aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak nitelikli bireyler yetiştirmek için büyük gayret sarf ettiklerini bildirdi.

Öğrencileri tüm çalışmaların merkezine alarak, üreten, gelişen ve büyüyen Türkiye hedefine katkı sunmak için söz sahibi gençler mezun etmek istediklerini vurgulayan Uzun, "Öğrencilerimizi mezun ettikten sonra da irtibatı koparmıyor, geleceğe olan yürüyüşlerinde yanlarında oluyoruz. En büyük gücümüz olarak gördüğümüz mezunlarımızın başarılarıyla gururlanıyoruz. Bu düşüncelerle sanayiye yönelik iş fikriyle ödüllere layık görülen mezunumuz Keke ile danışmanı İmamoğlu'nu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı