Bartın Üniversitesi mezunu milli sporcu Buse Tosun, Dünya Kupası ikincisi oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu milli sporcu Buse Tosun, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ikincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yapılan 2019 yılı genel madalya sıralamasında 57 madalya ile Türkiye birincisi olan Bartın Üniversitesi'nde mezun olan öğrenciler de başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunlarından olan Buse Tosun, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonada mindere çıktı. Kadınlar 72 kiloda mücadele eden milli güreşçi Buse Tosun, gümüş madalya alarak dünya ikinciliği elde etti.

Başarılarına bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadığını belirten Tosun, "Hindistan'dan Preet Kaur Gursharan, Rusya'dan Evgeniia Zakharcenko ve Ukraynalı Alla Belinska'yı yenerek adımı finale yazdırdım. Final mücadelesinin ardından ülkemize gümüş madalya ile dönüyorum. Büyük gayretler sonucunda elde edilen başarılara yenilerini ekleyerek yoluma devam etmeyi hedefliyorum. Bu başarılarda gerek kamplarda gerek ise Bartın Üniversitesi'nde edindiğim tecrübelerin yeri büyük oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Aldığı başarılardan dolayı Buse Tosun'u tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise "Öğrenciliği döneminde aldığı madalyalarla bizleri gururlandıran Buse Tosun, başarılarına yenilerini ekleyerek yoluna devam ediyor. Bizler de böylece her geçen gün büyüyen ve gelişen üniversitemizde nitelikli gençler yetiştirmiş olmanın kıvancını yaşıyoruz. En önemli bileşenimiz olan mezunlarımızla iletişimi koparmadan, başarılarının bir ömür boyu sürmesi için büyük gayret gösteriyoruz. Bu düşüncelerle dünya ikincisi olarak bizleri bir kez daha gururlandıran mezunumuz Buse Tosun'u en kalbi duygularla tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı