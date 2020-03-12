Bartın Üniversitesi mezunu 193 öğrenci OGM'ye atandı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bartın Üniversitesi mezunu 193 öğrenci OGM'ye atandı - Haber
Bartın Üniversitesi, Bartın, Güncel

Bartın Üniversitesi mezunu 193 öğrenci OGM'ye atandı

Bartın Üniversitesi mezunu 193 kişinin, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde istihdam edilmek üzere ataması yapıldı.

12.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:10
Bartın Üniversitesi mezunu 193 öğrenci OGM'ye atandı

Bartın Üniversitesi mezunu 193 kişinin, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde istihdam edilmek üzere ataması yapıldı. Atanması yapılan her 10 orman mühendisinden birini Bartın Üniversitesi mezunları oluşturdu.


Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) istihdam odaklı politikaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Bartın Üniversitesi'nden mezun olan 193 kişinin ataması gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi mezunu 102 orman mühendisinin ile Ulus Meslek Yüksekokulu (Ulus MYO) mezunu 91 orman muhafaza memurunun Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ataması yapıldı.


Ataması yapılan her 10 orman mühendisinden biri Bartın Üniversitesi mezunu


Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gerçekleştirilen atama töreninde bin 150 Orman Mühendisi ve 2 bin 700 Orman Muhafaza Memurunun görev yerleri belirlendi. Ataması yapılan bin 150 orman mühendisinden 102'si Bartın Orman Fakültesi mezunlarından, 2 bin 700 orman muhafaza memurundan 91'i ise Ulus Meslek Yüksekokulu mezunlarından oldu. Böylece atanması yapılan her 10 orman mühendisinden birini Bartın Üniversitesi mezunları oluşturdu.


"Bartın Üniversitesi Ormancılık alanında ülkemizde ilk sırada"


Bartın Orman Fakültesi'nin alanında Türkiye'de birinci sırada olduğunu belirten Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Ülkemizin genç üniversitelerinden biri olarak öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gayret sarf ederken, bilimsel anlamda büyümeyi de önceliyoruz. Ayrıca bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşma kapsamında yürütülecek çalışmalarla bölgemizin kalkınmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Birçok alanda sürdürülebilir bir yükseliş göstererek, geleceğe olan yürüyüşümüze sağlam adımlarla devam ediyoruz. Bu noktada Üniversite Araştırmaları Laboratuvarının (ÜNİAR) 2020 yılı genel araştırma listesinde Bartın Orman Fakültesi birinci olmayı başardı. Bu doğrultuda kurumsal kimliğimizle birlikte geleceğimize değer katan akademisyenlerimiz, idari personelimiz, öğrencilerimiz ve mezunlarımızdan oluşan tüm bileşenlerimizi tebrik ediyor, hep daha iyisini hedefleyerek nice başarılara ulaşacağımıza gönülden inanıyorum" dedi.


"Hedefimiz, nitelikli bir eğitimle öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak"


Rektör Uzun, üniversite bünyesinde yürütülen tüm çalışmaların merkezinde öğrencilerin yer aldığını da kaydederek, "Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizi yetkin ve donanımlı bireyler olarak yetiştirmekle birlikte görev ve sorumluluğumuzu da yerine getirmek için büyük gayret sarf ediyoruz. Kararlı ve azimli çabalarımızı sadece eğitim-öğretim dönemleri boyunca değil, öğrencilerimizi mezun ettikten sonra da sürdürüyoruz. Bartın Üniversitesi'nin tüm bileşenleriyle büyük bir aile olduğu bilinciyle mezunlarımızla irtibatı koparmamak için 'Mezun Bilgi Sistemi'ni kurduk ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başarılarının bir ömür boyu sürmesini dilediğimiz öğrencilerimizin ulaştıkları başarılarla gurur duyuyoruz. Bu düşüncelerle başarının tesadüf olmadığı bilinciyle Bartın Orman Fakültesi ve Ulus Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra atamaları gerçekleştirilen tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Orman varlığını artırabilen nadir ülkelerden biri olarak, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Sayın Bekir Pakdemirli liderliğinde sürdürülen vizyona mezunlarımızın da değer katacağına yürekten inanıyorum. Sayın Bakanımıza geleceğimize yapılan değerli yatırımlar niteliğindeki tüm çabaları için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.


"Öğrencilerimiz OGM bünyesinde işyeri eğitimi alıyorlar"


Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu ile Orman Genel Müdürlüğü arasında işletmelerde mesleki eğitim esaslı bir iş birliği protokolü imzalandığını da aktaran Rektör Uzun, bu noktada bir ilki gerçekleştirdiklerini ve imzalanan protokolle, Ormancılık Bölümü öğrencilerinin müdürlüğe bağlı işletmelerde bir dönem işyeri eğitimi alacaklarını söyledi.


Rektör Uzun, "Bu protokol ile Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı öğrencilerimizin gelecekte görev alacakları, Ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde bulunan uzman kadrolar ile mesleki mesailerinden önce tanışmaları sağlanacaktır. Ayrıca birlikte iş görme alışkanlıklarının, mesleki davranış ve becerilerinin de bu protokol vesilesi ile öğrencilerimize daha etkin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu vesileyle göstermiş oldukları yakın iş birliği ve ilgilerinden dolayı Orman Genel Müdürümüz Sayın Bekir Karacabey'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


"YÖK ile Tarım ve Orman Bakanlığımız güç birliği yaptı"


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında, Bakanlık ile yükseköğretim kurumlarının sorumluluk alanlarındaki "altyapı, personel, eğitim, Ar-Ge, etkinlik, öğrenci/çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım hizmetleri" gibi konulara ilişkin süreçlerin iş birliği içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir protokolün imzalandığını da aktaran Rektör Uzun, "İmzalanan protokolle birlikte yüksek verimliliğin hedeflendiği bu çalışmalarda üniversite olarak elimizden geleni yapmaya ve paydaşlarımızla birlikte yol kat etmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımızın bölgemizin ve ülkemizin geleceğine değer katmasını temenni ediyoruz. Ülkemizdeki stratejik alanlarla ilgili ortaya konulan vizyon ile birlikte geleceğe yönelik tüm çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen, istihdam odaklı politikalarla öğrencilerimizle birlikte geleceğimizi önceleme konusunda irade ortaya koyan YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç'a ve YÖK Yürütme Kurulu Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Haber
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Alınan karara direnen anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi Haber
Alınan karara direnen anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Kızının yüzük çaldığını fark eden anne, kuyumcuya koştu Haber
Kızının yüzük çaldığını fark eden anne, kuyumcuya koştu
Herkes merak ediyordu! Virüsün insan vücudundaki etkisi görüntülendi Haber
Herkes merak ediyordu! Virüsün insan vücudundaki etkisi görüntülendi
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
İYİ Partili vekil: Göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı
İYİ Partili vekil: Göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki
Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak
Borcunu isteyen alacaklıya, 'Ödedik' mesajını atan şahıs canından oldu
Borcunu isteyen alacaklıya, "Ödedik" mesajını atan şahıs canından oldu
Yeni Malatyaspor maçından sonra, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun aracına taşlı saldırı düzenlendi
Yeni Malatyaspor maçından sonra, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun aracına taşlı saldırı düzenlendi
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Koronavirüs ile hareketlenen dolar, yükselişini sürdürüyor
Koronavirüs ile hareketlenen dolar, yükselişini sürdürüyor
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti
Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı
Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz
Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk James Jeffrey Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül
Magazin Cem Yılmaz Sinan Akçıl Serenay Sarıkaya Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Bartın Üniversitesi mezunu 193 öğrenci OGM'ye atandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 14:51:14. #1.15#