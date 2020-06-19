Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bölgesel odaklı çalışmalarda öncü olacak
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Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bölgesel odaklı çalışmalarda öncü olacak

Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün bölgesel kalkınma odaklı çalışmalara katkı sunacağı bildirildi.

Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bölgesel odaklı çalışmalarda öncü olacak
19.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:26

Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün bölgesel kalkınma odaklı çalışmalara katkı sunacağı bildirildi.

Bartın Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, "2019-2023 Stratejik Planı" kapsamında ve "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" ihtisaslaşma alanı çalışmaları doğrultusunda Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) yapılan başvuru sonucunda 5 yeni lisansüstü programın açılması uygun görüldü.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile gelecek akademik yılda ilk öğrencilerini alacak lisansüstü programların hayırlı olmasını diledi.

Yükseköğretim Kurulumuz tarafından belirlenen, ülkenin nitelikli insan gücünü arttırmaya yönelik hedefe katkı sağlamaya gayret gösterdiklerini söyleyen Uzun, yeni lisansüstü programların Batı Karadeniz Bölgesi önceliğinde, ülkenin hedefleri ve gelişim stratejileri doğrultusunda açıldığını kaydetti.

Uzun, şunları kaydetti:

"YÖK tarafından ihtisaslaşma kapsamına alınan üniversitemizde, 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' alanındaki mevcut kapasitemizi geliştiriyoruz. Sürdürdüğümüz araştırmalar ve paydaş görüşleri neticesinde, yetkin akademik kadromuzla birlikte oluşturduğumuz yol haritası üzerinden geleceğe dönük stratejik adımlar atıyoruz. Yaptığımız çalışmalar ve açtığımız bölümlerle 'Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi' kapsamında ihtiyaç duyulabilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye çaba gösteriyor ve Ar-Ge stratejilerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Uzun soluklu çalışmalar neticesinde oluşturduğumuz planlamalar ve üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, bölgesel kalkınma odaklı çalışmalara katkı sunacaktır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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