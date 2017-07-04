Bartın Üniversitesi İibf'de Mezuniyet Coşkusu

Bartın Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi (İİBF) 2016-2017 akademi yılı mezuniyet töreni yapıldı.



Bartın Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Selman Karayılmazlar, üniversite konferans salonundaki törende yaptığı konuşmada, bölüm olarak altıncı mezunlarını verdiklerini söyledi.



Gençlerin ülkenin en önemli dinamikleri olduğunu ifade eden Karayılmazlar, şunları kaydetti:



"Fakülte olarak anlamlı ve bir o kadar da mutlu günlerimizden birisini yaşıyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu çağdaş ve nitelikli insan gücüne yeni bireyler kazandırdığımız için mutlu ve huzurluyuz. Mezun ettiğimiz öğrencilerimizin bundan sonraki iş ve sosyal yaşamlarında başarılı olacaklarına ve ülkemizin her alanda öncü bir konumda olması için var gücüyle çalışacaklarına yürekten inanıyorum. Aynı zamanda öğrencilerimiz bugün mezun mezun olsalar da Üniversitemizin bir bireyi olarak kalmaya devam edecek, iletişimimizi koparmayacağız."



Konuşmaların ardından mezuniyet yemini eden öğrenciler, keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.