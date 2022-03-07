Bartın Üniversitesi Güreş Takımı Türkiye şampiyonu oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan güreş takımı, Türkiye Üniversiteler Ünilig Güreş Şampiyonası'nda 2 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak şampiyon oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde organize edilen şampiyonada, A Klasman Grekoromen Stil müsabakaları sona erdi.

Şampiyonada, Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Furkan Sonkur 66 kiloda, Burhan Akbudak 82 kiloda altın madalya alarak Türkiye şampiyonu oldu. A Klasman Grekoromen Stil'de Cihat Liman 55 kiloda, Ekrem Öztürk 63 kiloda, Doğukan Kuru 97 kiloda ve Furkan Dursun ise 130 kiloda ikincilik kürsüsüne çıkmaya hak kazandı.

Ömer Saraç ise şampiyonada 77 kiloda bronz madalyayı takımının hanesine yazdırdı. Böylece Bartın Üniversitesi Güreş Takımı, 7 madalyayla en fazla puanı toplayan üniversite olarak birincilik kupasını kaldırdı.

"Yeni başarılar, geleceğe dair umutlarımızı artırıyor"

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, Spor Bilimleri Fakültesi ile geleceğin sporcularını yetiştirdiklerini ve Türk sporuna değer katmayı sürdürdüklerini belirtti.

Bilimin yanında spor alanında da söz sahibi olma hedefleri olduğunu vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Spor Bilimleri Fakültemiz ile bireysel ya da takım halinde bugüne kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında sayısız başarıya imza attık. Sporcularımız Bartın Üniversitesi ailesinin bir üyesi olarak göğsümüzü kabarttı. Sürdürülebilir bir gelişim hedeflediğimiz yolculuğumuzda elde edilen yeni başarılar, geleceğe dair umutlarımızı artırıyor. Bu düşüncelerle bizleri gururlandıran genç sporcularımızı başarıları dolayısıyla tebrik ediyorum. Ayrıca, öğrencilerimizin gelişimlerine yönelik gösterdikleri gayretler dolayısıyla tüm akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum."