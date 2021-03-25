Bartın Üniversitesi enerji verimliliği alanında 3 burslu doktora öğrencisi alacak
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Bartın Üniversitesi enerji verimliliği alanında 3 burslu doktora öğrencisi alacak

Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel
Bartın Üniversitesi enerji verimliliği alanında 3 burslu doktora öğrencisi alacak

Bartın Üniversitesi, 3 burslu doktora öğrencisine enerji verimliliği alanında eğitim verecek.

Bartın Üniversitesi, 3 burslu doktora öğrencisine enerji verimliliği alanında eğitim verecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlarında doktoralı insan kaynağını yetiştirmeyi hedeflediği "YÖK Doktora Bursları Projesi" kapsamında Bartın Üniversitesine yeni bir alan eklendi.

Proje ile sürdürülebilir ormancılık, sürdürülebilir ve akıllı kentler, orman ürünleri ve teknolojisi alanında doktora eğitimlerinin verildiği üniversitede enerji verimliliği alanında da 3 öğrenciye doktora bursu verilecek.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite olarak YÖK tarafından belirlenen, ülkenin nitelikli insan gücünü arttırmaya yönelik hedefe katkı sağlamaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Bölgenin kalkınmasını öncelediklerini, yetiştirdikleri uzman ve akademisyenlerle geleceğe değer kattıklarını vurgulayan Uzun, böylesine önemli bir projeye ülke için çok değerli bir alanda daha doktora eğitimi verecek olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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