Bartın UMKE ekibi deprem bölgesinden döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Bartın UMKE ekibi deprem bölgesinden döndü

04.11.2020 16:11 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:14
Bartın UMKE ekibi deprem bölgesinden döndü

Bartın Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri, İzmir'deki depremin ardından katıldıkları kurtarma ve ilk yardım çalışmalarını tamamlayarak kente döndü.

Bartın Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri, İzmir'deki depremin ardından katıldıkları kurtarma ve ilk yardım çalışmalarını tamamlayarak kente döndü.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede Bartın Valiliği koordinesinde 4 kişilik ekip görev aldı.

İl Sağlık Müdürü Alpaslan Erol, afet bölgesinde gösterdikleri üstün gayret ve çabalarından dolayı ekibe teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

İlgili Haberler

Enkaz altındaki anne ve 2 çocuğuna ulaşan UMKE ekibi o anları anlattı: Ağlayacak oldum
Enkaz altındaki anne ve 2 çocuğuna ulaşan UMKE ekibi o anları anlattı: Ağlayacak oldum
Enkaz altındaki anne ve 2 çocuğuna ulaşan UMKE ekibi o anları anlattı
Enkaz altındaki anne ve 2 çocuğuna ulaşan UMKE ekibi o anları anlattı
Sakarya UMKE ekibi enkaz altında kalan bir kadını kurtardı
Sakarya UMKE ekibi enkaz altında kalan bir kadını kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Osman Durmuş Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Samatta Erol Bulut Gökhan Töre Eddie Newton Rachid Ghezzal
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bartın UMKE ekibi deprem bölgesinden döndü - Bartın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 16:15:46. #1.14#
title