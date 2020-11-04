Bartın UMKE ekibi deprem bölgesinden döndü

Bartın Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri, İzmir'deki depremin ardından katıldıkları kurtarma ve ilk yardım çalışmalarını tamamlayarak kente döndü.

Bartın Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri, İzmir'deki depremin ardından katıldıkları kurtarma ve ilk yardım çalışmalarını tamamlayarak kente döndü.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede Bartın Valiliği koordinesinde 4 kişilik ekip görev aldı.

İl Sağlık Müdürü Alpaslan Erol, afet bölgesinde gösterdikleri üstün gayret ve çabalarından dolayı ekibe teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı