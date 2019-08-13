BARTIN Türkiye'nin 80 milyon yıllık lav sütunları büyülüyor

13.08.2019 11:17

Türkiye'nin 80 milyon yıllık lav sütunları büyülüyor

Dünyada sadece 3 ülkede, Türkiye'de ise Bartın'ın Güzelcehisar sahilinde bulunan 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesi sonucu oluşan lav sütunları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bartın Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da, Türkiye'de ise Bartın'da bulunan lav sütunlarının turizme kazandırılmasıyla 2 yılda 150 bin turisti ağırladığını söyledi.

Denizi ve yeşil doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Güzelcehisar sahili, ayrıca 80 milyon yıllık lav sütunlarıyla da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Dünyada Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da, Türkiye'de ise sadece Bartın'da bulunan lav sütunlarının turizme kazandırılması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2 yıl önce, Bartın İli Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi'ni başlattı. Projeyle birlikte lav sütunlarının ziyaretçiler tarafından daha rahat gezilebilmesi için ahşap yürüyüş yolları, seyir terası ve iskele yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının da 'Tabiat Anıtı' olarak ilan ettiği bölge, seyir terasında ve yürüyüş yolunda gezen turistler tarafından ilgi görüyor. Özellikle Ankara, Karabük ve Zonguldak gibi çevre illerde yaşayanlar yaz aylarında lav sütunlarını ziyaret ediyor.

2 YILDA 150 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, lav sütunlarının turizme kazandırmasının ardından 2 yılda 150 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi. Bölgenin doğasıyla Karadeniz'in en güzel yerlerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Dursun, Burası Bartın'a 17 kilometre uzaklıkta doğa ile tarihin iç içe olduğu yemyeşil orman örtüsüyle denizin bütünleştiği 80 milyon yıllık lav sütunları. Burada beşgen ve altıgen şeklinde sütunlar oluşmuş. Burası lav sütunların genişliği 50 ile 100 santimetre. uzunluğu ise 100 metre civarındadır. Dünyada 3 tane daha vardır. Türkiye de sadece Bartın'da bulunmaktadır. Bizim lav sütunlarını diğer özelliği de diğer lav sütunlarının dikey olması, bizimkilerin ise hem dikey hem yatay olmasıdır. 2 yıl önce burayı turizme açtık. Bu sürede 150 bin kişi burayı ziyaret etti .Gerçekten yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. İkinci etap çalışmamızda sürüyor. İnsana değer veren bir anlayışla burada değişik aktiviteler uygulayarak çalışmalarımız devam edecektir. dedi.

BATI KARADENİZİN YENİ GÖZDESİ

Almanya'dan tatile gelen Hüseyin Durmuş da gördüğü manzara karşısında söyledi. Güzelcehisar'ın Batı Karadeniz'in yeni gözdesi olacağını ifade eden Durmuş, Bizde buraya gelirken bu kadar güzel olduğunu bilmiyorduk. Hem çok şaşırdık hem de buraya aşık olduk. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. diye konuştu. Ankara'dan gelen bir başka vatandaş da, İnternetten araştırarak geldik. Sayılı olduğunu duyunca gelip görmek istedik. Çok güzel. Ankara'dan da yakın olduğu için artık ilk tercihimiz olacak burası. Burası bence Karadeniz'in en güzel sahillerinden bir tanesi. dedi.

Kaynak: DHA