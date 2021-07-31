Bartın tel kırma ürünleri Japonya'da sergilenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bartın tel kırma ürünleri Japonya'da sergilenecek

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Kültür Sanat

Bartın tel kırma ürünleri Japonya'da sergilenecek Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto eyaletinde yaşanan sel afetinin izlerinin sarılması amacıyla düzenlenecek olan sergide Bartın tel kırma ürünleri de sergilenecek.

Bartın tel kırma ürünleri Japonya'da sergilenecek

BARTIN - Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto eyaletinde yaşanan sel afetinin izlerinin sarılması amacıyla düzenlenecek olan sergide Bartın tel kırma ürünleri de sergilenecek. Japonya'da yaşayan Murat Enşici tarafından Türkiye'den sipariş edilen yöresel ürünlerin beğeniye sunulacağı sergi ile Türk-Japon dostluğunun güçlenmesi amaçlanıyor.

2020 yılında Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto eyaletinde yaşanan sel felaketi bölgede büyük hasarlara yol açtı. Sel felaketinin yaralarının sarılması noktasında bölgede yaşayan Türk vatandaşlarda harekete geçti. Uzun yıllardır Japonya'da yaşamını sürdüren Murat Enşici'de bölgedeki sel yaralarının sarılması ve Türk-Japon dostluğunun güçlenmesi noktasında 'Kader Birliği' isimli projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Proje kapsamında 16-21 Eylül tarihlerinde Japonya'nın Fukuoka şehrindeki Asya Sanat Müzesi'de bir hafta sürecek sergi etkinliği düzenlenecek. Sergide Bartın tel kırması başta olmak üzere Zonguldak ve Karabük yörelerine ait kıyafetler sergilenecek. Ayrıca Zonguldak ve bölgeden karelerin yer aldığı bir fotoğraf sergisinin yanı sıra Türk - Osmanlı müzikleri ile de sinevizyon gösterisi yayını yapılacak.

Türk-Japon dostluğu ile birlikte Türkiye'de özellikle Zonguldak, Bartın ve Karabük havzasına Japon turistlerin ilgisini artıracak projenin 10 bin dolarlık maliyeti Murat Enşici tarafından karşılanacak.

Tel kırma ürünler Japonya'ya gidiyor

Proje için Bartın'da moda ve el sanatları atölyesinde tel kırma sanatı ile hazırlanan; cüzdan, şal, fular, küpe ve çeşitli tel kırma ürünleri Japonya'ya gönderilmek üzere paketlenerek hazır hale getirildi.

Bartın'da uzun yıllardır tel kırma sanatı ile uğraşan ve bu sanatın yaygınlaşması noktasında önemli çalışmalarda bulunan Suriya Çetin Bartın tel kırması ve yöresel ürünlerin Japonya'da tanıtılacak olmasının bölge adına çok önemli olduğunu söyleyerek proje sahibi Murat Enşici'ye teşekkür etti.

Bartın tel kırması hakkında bilgilerde veren Çetin, "Bartın tel kırması Bartın'da çok çok eskilere dayanan 1890'lı yıllarda başlamış olup ev hanımlarımızın yaptığı aslında çokta bilinmeyen bir sanattı. O günlerde çarşaflara, kına örtülerine işlenirken bugün çantalara, elbiselere, yeleklere, abiyelere, şallara işleniyor. Bartın, tel kırmanın patentini almıştır. Japonya'da da tanıtımı bizim için çok gurur verici olacaktır. Her iki ülke adına memnunuz" dedi.

Bartın tel kırma ürünleri Japonya'da sergilenecek
Bartın tel kırma ürünleri Japonya'da sergilenecek
Bartın tel kırma ürünleri Japonya'da sergilenecek
Bartın tel kırma ürünleri Japonya'da sergilenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Yıldız Tilbe Demet Akalın Çağatay Akman
Spor Mesut Özil Burak Elmas Hakan Reçber Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bartın tel kırma ürünleri Japonya'da sergilenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 01:17:31. #1.16#

title