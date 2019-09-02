Bartın su dolu inşaat alanına düşen köpek kurtarıldı

02.09.2019 14:00

Su dolu inşaat alanına düşen köpek kurtarıldı

Bartın'ın Amasra ilçesinde inşaat temel kazısından sonra su dolu alana düşen köpek, duyarlı bir vatandaşın itfaiyeye haber vermesi sonucu kurtarıldı.

Kaleşen Mahallelsi'nde bulunan bir inşaat için kazı yapıldıktan sonra alan su doldu. Bu alana da bir köpek düştü. Mahallede inşaat işleriyle uğraşan işadamı Yasin Çetin durumu görerek, Amasra Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler köpeği su dolu havuzdan çıkartarak, güvenli alana aldı. Ekiplerin yardımlarından dolayı Yasin Çetin teşekkür etti. Köpek daha sonra mahalle arasına giderek, gözden kayboldu.

Kaynak: DHA