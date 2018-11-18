Bartın Sahaya Giren Köpek Maçı Durdurdu

Bartın'da bölgesel amatör lig maçında sahaya giren bir köpek nedeniyle maç durdu. Bir süre sahada koşan köpek daha sonra dışarıya çıkartıldı.

Bugün, Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Bartınspor ve Devrek Belediyespor arasında Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın 5'inci dakikasında sahaya sokak köpeği girdi. Koşarak sahanın ortasına kadar gelen köpekten korkan bazı futbolcular kaçtı. Köpeğin sahaya girmesiyle stadyumda ise gülüşmeler de yaşandı. Daha sonra Bartınsporlu Osman, köpeği bir süre sevdikten sonra kucağına alarak saha dışına taşıdı ve görevlilere teslim etti. Köpeğin sahadan çıkartılmasının sonrasında hakem maçı kaldığı yerden devam ettirdi. Karşılaşmayı ev sahibi Bartınspor'u 3-1 yenen Devrek Belediyespor kazandı.