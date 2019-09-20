Bartın polisten kaçmaya çalışırken bahçe duvarına çarptı

20.09.2019 10:49

Polisten kaçmaya çalışırken bahçe duvarına çarptı

Bartın'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken otomobille çay bahçesinin bahçe duvarına çarptı. 1.66 promil alkollü olan kadın sürücü ile erkek arkadaşı hafif yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün gece saatlerinde Kırtepe Mahallesi Asma Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tuna Mahallesi Safranbolu kavşağında B.A idaresindeki 74 DE 754 plakalı otomobilin sürücüsünün tehlikeli araç kullandığını görenler polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan B.A. süratle girdiği virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek, çay bahçesinin duvarına çaptı.

Kazanın ardından yaralanan kadın sürücü B.A ile araçta bulunan erkek arkadaşı A.K. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.A. ile A.K.?nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hastanede yapılan alkol muayenesinde B.A.?nın 1.66 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA