BARTIN Otomobiller üst üste çıktı: 5 yaralı

10.08.2019 22:53

Otomobiller üst üste çıktı: 5 yaralı

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, çarpışan iki otomobil üst üste çıkarken 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Amasra'ya bağlı Bostan köyünde meydana geldi. Uğur Başören (27) yönetimindeki 67 EF 708 plakalı otomobil ana yola çıkmak isteyen Barış Aslan (31) yönetimindeki 34 CCG 315 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrasında otomobiller üst üste çıkarken, sürücüler Uğur Başöeren, Barış Aslan ile otomobilde bulunan Elif Aslan, çocukları Talha Kerim Aslan (5) ve Umut Miraç Aslan (2) yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA