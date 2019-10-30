Bartın-otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandıBARTIN'da motosiklet sürücüsü ara sokağa dönüş yapan otomobile çarptı.
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
BARTIN'da motosiklet sürücüsü ara sokağa dönüş yapan otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza saat 14.30 sıralarında Hendekyanı Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen motosiklet sürücüsü önündeki otomobilin sola dönüş yapması üzerine araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, 112 Acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, motosiklet sürücüsünün kaskının fırladığı kaza sonrasında sürücünün ayağa kalkarak motosikletine baktığı görüldü.