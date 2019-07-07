Bartın OSB'de ilave alan çalışmaları

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Organize Sanayi Bölgesi 2. ilave alan için 10 milyon 627 bin lira kamulaştırma kredisi tahsis ettiklerini bildirdi.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Bartın OSB'yi iki kat büyütecek ilave alanda kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kamulaştırma davalarının sonuna gelindiğini ve yakın zamanda ikinci ilave alanın alt yapı çalışmalarının gerçekleştirileceğini ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca 1 milyon 969 bin 294 lira kamulaştırma kredisi tahsisi ile Bartın OSB için son iki yılda 10 milyon 627 bin 836 lira kamulaştırma kredisi tahsis edildi. Organize Sanayi Bölgemize ulaşımı sağlayan köprü ve yolların yapımı, doğal gaz hattı ve arıtma tesislerinin yapımının ardından Zonguldak-Bartın Yüksek Enerji Nakil hattını OSB'ye ulaştırdık. Organize Sanayi Bölgesi ile Bartın ve çevresine enerji sağlayacak olan 380 Kv'lık trafo merkezi inşaatı da tamamlanma aşamasına geldi. İkinci ilave alanın alt yapı çalışmalarını gerçekleştirmemizin ardından sanayicilerimize yer tahsislerini yapacağız. Böylece, Bartın'ın sanayide, istihdam ve üretimde ülkemiz ekonomisine daha fazla katma değer oluşturmasını sağlayacağız."

Kaynak: AA