Bartın-öğrencinin lokantada unuttuğu telefonu çaldı

13.09.2019 17:55

Öğrencinin lokantada unuttuğu telefonu çaldı

BARTIN'da, üniversite öğrencisi Yunus Çelikgöz'ün lokantada unuttuğu telefonu çalan E.G.(47) güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek yakalandı.

Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji Bölümü öğrencisi Yunus Çelikgöz, dün Kırtepe Mahallesi'nde bulunan bir lokantada çorba içti. Yunus Çelikgöz telefonunu masada unuttu. Lokantadan ayrılan Çelikgöz, bir süre sonra unuttuğu telefonunu almaya geldi. Telefonu yerinde bulunamayan Çelikgöz, şikayetçi oldu.

Polis, lokantadaki güvenlik kameralarını inceleyerek telefonu çalan kişinin E.G. olduğunu tespit etti. Polis, E.G.?yi gözaltına alırken, çaldığı telefonu da üzerinde ele geçirdi. Telefon öğrenciye teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA